На могилевском «Химволокно» собираются уволить 700 работников 4 31.08.2018, 14:26

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Претенденты на увольнение - те, у кого заканчивается контракт и работники пенсионного возраста.

На самом большом в Могилеве предприятии составляют списки работников, с которыми администрация не имеет намерения продолжать контракты, передает «Радыё Свабода».

Претенденты на увольнение - те, у кого заканчивается контракт и кто пенсионного возраста

На могилевском предприятии «Химволокно» собираются уволить более 700 работников. Через полгода из нынешних 5779 рабочих останется пять тысяч.

Об этом журналистам рассказали сотрудники предприятия. Они утверждают, что администрация уже приказала руководству подразделений определить, кого уволить.

Среди претендентов на увольнение - работники, у которых кончается контракт и те, кто достиг пенсионного возраста. Почему нужно массовое увольнение, администрация работникам не объясняет.

Увольнение - «оптимизация рабочего процесса»

Руководство компании массовые увольнения аргументирует «оптимизацией рабочего процесса и уменьшением расходов предприятия».

- «Химволокно» - убыточное и держится на дотациях. Оборудование старое и требует модернизации. Немало цехов пустует, - говорит о ситуации на предприятии один из менеджеров. - После разгрома, который устроил Лукашенко в Орше, руководство «Химволокна» обеспокоено, что он приедет и сюда, потому взялось «наводить порядок». Красят здания на территории, выкашивают траву.

По словам собеседника, к середине 1990-х годов на «Химволокно» вместе с работниками социальной сферы работали 25 тысяч человек. Сейчас в пять раз меньше.

«Конкретных цифр еще нет, - сказал представитель заводской администрации. - Но, безусловно, оптимизация численного состава должна происходить не в ущерб производству и задачам, стоящим перед предприятием».

«Белнефтехим»: рассматриваются возможности

В концерне «Белнефтехим», в который входит Могилевское предприятие, настаивают, что окончательного решения о увольнении нет, а только «рассматриваются возможности».

«Там в этом году завершается большой проект восстановления мощностей, и, разумеется, будут определенные перестановки. Возможно, со старого производства люди перейдут на новое», - сказала представительница концерна Мария Кастюченко.

По ее словам, информация об изменениях в ближайшее время будет сообщена коллектива.

В 2016 году Лукашенко утвердил «бизнес-план развития» могилевского предприятия. Тогда речь шла о инвестиции в 208 миллионов евро. Он пообещал, что в 2020 году «Химволокно» будет «абсолютно новым предприятием», с востребованной продукцией на рынке.

«Руководителю сказано, что с «Химволокно» не должен быть выброшен на улицу ни один человек, который хочет работать. Только когда человек выходит на пенсию естественным образом. Но никого нельзя обидеть», - уверял коллектив правитель.

Как спасали «Химволокно» ранее

О проблемах лидера могилевской промышленности впервые публично было заявлено в мае 2010 года. Тогда признали, что предприятию не хватало сырья, которое поставляли из России. Действия российской стороны оценивались как нарушение межправительственных соглашений. Специалисты отмечали, что после распада Советского Союза «Химволокно» долгое время оставалось заложником старых экономических связей.

В конце 2014 года за провал модернизации уволили генерального директора «Химволокна» Сергея Пузевича. Тогда отмечалось, что в предприятие вложили 200 миллионов долларов, но это не повлияло на его работу.

Вместо Пузевича назначили бывшего руководителя Могилевской области Петра Рудника. Ему поручалось вывести предприятие из упадка. В одном из первых своих интервью он отметил, что самая главная задача - вытащить предприятие от тотальной сырьевой зависимости.

Акционерное общество «Могилевхимволокно» - крупный производитель химических полуфабрикатов, а также полиэфирных волокон и нитей. Продукцию поставляет в 27 стран. Основной рынок сбыта - Россия. Построили предприятие 45 лет назад.

В 1997 году предприятие подверглось антидемпинговые санкции Еврокомиссии. Их отменили в 2007-ом.