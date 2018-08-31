Активисты почтили память руководителя Оршанского отряда повстанцев Калиновского 31.08.2018, 14:37

Традиционно в день памяти Игнатия Будиловича, люди собрались в деревне Погостище.

Игнат Будилович - руководитель Оршанского отряда повстанцев Калиновского. Отряд его воевал на территории сегодняшнего Лиозненского района и был разбит в деревне Погостище. 28 августа 1863 года повстанец был расстрелян в Оршанской тюрьме - бывшим иезуитском коллегиуме, пишет сайт orsha.eu. Традиционно в этот день оршанцы организовывают в Погостище поминальные мероприятия.

На этот раз в Пагостище приехали не только из Орши, но и из Лиозно, Витебска, Бешенковичей. Памятник который здесь был поставлен местными школьниками от времени немного просел и потрескался.

Присутствующие замазали трещины, но в общем решили, что пора поставить новый памятник Оршанскому отряду. Также присутствующие обсудили возможность сделать символический памятник в деревне Литвиново Дубровенского района где находился штаб подготовки восстания в Могилевской губернии.

Сегодня эта деревня уже не существует, на картах не отмечена, но несколько лет назад краеведческая секция ОМОО "Звяз" в специальной экспедиции нашла эту деревню.

В этом году в Погостище кроме поминальных речей, звучали песни и стихи.