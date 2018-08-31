В Стамбуле решают судьбу украинской автокефалии 8 31.08.2018, 14:51

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Фото: УНИАН

Журналисты рассказали о «хорошем знаке».

В Стамбуле сегодня начали решать судьбу украинской автокефалии. Как говорится в сюжете ТСН, в 10 утра началась встреча главы русской церкви патриарха Кирилла и вселенского патриарха Варфоломея.

Встречу инициировал Кирилл, известно, что иерархи будут говорить об Украине и российский патриарх будет уговаривать не признавать единую украинскую церковь. С самого утра к резиденции Константинопольского патриарха пришли несколько десятков украинцев с целью помолиться за украинский Томос, сообщает unian.net.

Показаться российскому патриарху Кириллу украинцам не удалось, потому что буквально в 9 часов их аккуратно оттеснила полиция на соседнюю улицу – не дали им возможности подойти к воротам резиденции.

Патриарх РПЦ Кирилл прибыл в 10:00. Сначала его провели по двору, затем он встретился с патриархом Варфоломеем. Встреча пока еще продолжается, результатов, аргументов еще нет. По словам присутствующих на первой встрече патриархов журналистов, Варфоломей обратился к Кириллу: «Ваше блаженство», что на языке религиозного этикета является обращением к низшему по статусу.

В церковной иерархии многие расценили это как хороший знак для Украины, отметила корреспондент ТСН. С завтрашнего дня до понедельника в Стамбуле будет проходить Большой собор иерархов Константинопольского патриархата, где точно будут говорить об Украине.