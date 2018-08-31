«Белорусская модель» обанкротилась 4 Александр Обухович

31.08.2018, 15:00

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Ничем существенным ситуация в Орше не отличается от других райцентров.

Где, как писал мне один корреспондент, «работать негде, да уже и некому». И не так давно были даны поручения по Оршанскому району, чтобы имело смысл ожидать там кардинальных перемен. Скорее там была удобная площадка для запланированного разноса. А вот почему он был запланирован - другой вопрос.

То, что «белорусская модель» обанкротилась еще в 2011г. - вполне очевидно. Все попытки наших правительств ее как-то модернизировать и приспособить к действительности пока успеха не имели.

Предупреждения экспертов, как белорусских, так и МВФ и ЕАБР, - о срочной необходимости структурных реформ в экономике - правительством игнорировались. Развязанная в последние годы интенсивная «борьба с коррупцией» и с уклонением от налогов привела к массовым посадкам, но на ситуацию в экономике существенного влияния не оказала. Так что убеждение обывателей, что причина трудностей в том, что «все разворовали», вряд ли обосновано.

Не выглядят обоснованными и ссылки на мировой кризис: Беларусь по темпам экономического роста в 3-4 раза отстает от среднемировых. Не рынки сокращаются, а нас с них интенсивно вытесняют конкуренты.

Единственная сфера, где правительство Андрея Кобякова достигло хоть некоторых успехов, - кредитно-денежная: и доллар относительно стабилен, и инфляция несколько снизилась. Однако и здесь, чем дальше - тем больше становится очевидным, что жесткая кредитно-денежная политика при отсутствии других мер угнетает реальный сектор и способствует дальнейшей деградации экономики. Как говорится, одно лечим - два калечим.

Но неспособность правительства вывести страну из системного кризиса ее экономики была очевидной и полгода, и год назад. Почему потребовалось так срочно менять правительство? Что такое произошло, что необходимость в этом стала такой срочной?

Похоже, причиной стало изменение политики России на постсоветском пространстве. В условиях противостояния с США и необходимости поддержки своих производителей для реиндустриализации страны Кремль посчитал, что уже не имеет большой потребности в продукции постсоветских стран. Которая конкурирует с российскими предприятиями и только сужает их рынок сбыта. Как и нет необходимости платить экономической поддержкой за политические услуги. Которых все равно очень немного. Что стало очевидным после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки.

В последние несколько месяцев мы имели откровенную пропагандистскую атаку России на власть в Беларуси. Пропаганда поддерживалась задержкой с выделением новой порции кредитов, сполохами торговых войн в разных секторах. Идея требования к элитам постсоветских стран сдать свои экономики под контроль России взамен на гарантии их существования во власти, пусть и не оглашаемая официально, в жизнь проводится достаточно последовательно.

И это уже не в первый раз. Стоит напомнить, что спусковым крючком кризиса в 2011г. была задержка с выделением ранее согласованного с Россией кредита. Стоит вспомнить и то, как в тяжелый для нас момент Кремль потребовал продать России наши ведущие предприятия. И сейчас задерживается согласованный кредит ЕАБР, понесем потери и от российского «налогового маневра».

Экономической базой для такой политики Кремля является то, что во всех постсоветских странах (кроме Балтии и Грузии) их элиты составляют чиновничьи группировки, опирающиеся на прикорытный бизнес. В условиях деградации экономик постсоветских стран основой их доходов становится раздербанивание госпотоков. В свою очередь, основу которых, в условиях Беларуси, составляют внешние кредиты. Достаточно посмотреть на источники средств для откатов и взяток по уже дошедшим до суда делам.

Российские кредиты постсоветским странам вовсе не служат развитию их экономик (для этого денег требуется намного больше), а поддерживают «социально-политическую стабильность». На деле - поддерживают сохранение власти этих элит.

Долгие годы основой лояльности чиновной братии президенту было то, что только он регулярно изыскивал и притаскивал в Беларусь все новые и новые кредиты. Без которых схемы обогащения чиновников работать просто не могли. А сегодня уже длительное время такой добычи нет. Поэтому идея капитуляции перед Россией на условиях сохранения своего статуса в высоких кабинетах популярна.

Откровенная беспомощность правительства в борьбе с кризисом, давление России, готовность чиновных группировок сдать независимость страны как раз и создали условия для срочной, но достаточно странной, на первый взгляд, замены правительства.

Что произошло? Уже длительное время у нас ротация в верхних эшелонах власти шла с учетом сложившейся иерархии: руководителей меняли замы или перемещение шло по горизонтали. А тут - одна «молодежь», скачком преодолевшая множество карьерных ступеней. Практически - без опыта, без налаженных связей внутри.

Выглядит, конечно, странно. Но уже был прецедент. Когда на рубеже веков президент в массовом порядке заменил «красных директоров» (которые, между прочим, обеспечили его победу на выборах) на случайный набор выходцев с периферии. Экономике страны это обошлось дорого, но политический ландшафт для него улучшился.

Такой решительный поворот в руководстве страны случается, когда принимается решение о принципиальном изменении экономической политики страны. Но у нас - явно не тот случай. Поскольку правительству Сергея Румаса поставлена задача «сохранение системы» и наиболее активный из «рыночников» в предыдущем правительстве, Василий Матюшевский, в новый состав не попал. Нет и никаких признаков того, что новая экономическая политика хотя бы разрабатывается. А экспромтов у нас было уже достаточно, и результаты их были, как правило, печальны.

Александр Обухович, «БелГазета»