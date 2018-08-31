Санкции США отправят Россию в новую рецессию 31.08.2018, 15:18

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Фото: Reuters

Это будет уже третья рецессия для российской экономики с начала 21-го века.

Новый раунд санкций против России, который готовится Госдепартаментом и сенатом США, отправит российскую экономику в третью с начала 21-го века рецессию, пишет finanz.ru.

В негативном сценарии, когда конгресс США запрещает инвестиции в российский госдолг, отключает госбанки от глобальной системы долларовых платежей, накладывает новые ограничения на поставки нефтегазового оборудования и инвестиции в энергетические проекты, российский ВВП возобновит падение в 2019 году.

Итоговый спад составит 0,3% и будет сопровождаться уменьшением реальных доходов населения, сжатием платежеспособного спроса и розничной торговли, обвальным сокращением инвестиций и новой девальвацией рубля, прогнозирует BCS Global Markets в обзоре "Политические риски России".

Угроза расширения санкций "становится все более реальной", а их новых раунд "может оказаться гораздо более чувствительным", чем предыдущие, поскольку потенциал спасительного роста цен на нефть, практически исчерпан, а проекты, внесенные в конгресс, могут получить ход уже в сентябре-октябре и приобрести силу закона до ноябрьских промежуточных выборов, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

"Как только будут объявлены новые санкции, можно ожидать волны оттока капитала с российского рынка, что приведет к усилению давления на рубль", - предупреждает Тихомиров.

Средний курс доллара подскочит до 76,8 рубля, что на 12% выше текущих уровней. В ответ ЦБ придется поднять ключевую ставку с 7,25% до 8,75% годовых и, возможно, "даже прибегнуть к валютным интервенциям или внедрить мягкий контроль над движением капитала", считает Тихомиров.

Экономика продолжит демонстрировать рост вплоть до конца четвертого квартала: помогут высокие цены на нефть и активность потребителей, которые, как и 2014 году, выстроятся в очереди за товарами, спеша купить до скачка цен.

"Начиная с первого квартала 2019 года, мы, вероятно, станем свидетелями замедления, особенно в динамике оборота розничной торговли и инвестиций, по мере того, как начнет проявляться негатив от раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов", - предупреждает Тихомиров.

По итогам года реальные доходы населения снизятся на 0,5%, оборот розничной торговли сократится на 0,8%. Инвестиции, рухнувшие более чем за 10% за 2015-16 гг, обвалятся еще на 5,2%.

Найти новое равновесие и новое "дно" рубль сможет к концу первого полугодия, а на конец года будет стоить 74,8 рубля за доллар.

"Негативный" сценарий, который использовался для расчетов, не включает "самые суровые меры", такие, как "полный запрет на основные экспортные поставки из России, включая нефть и газ, а также запрет на владение российскими государственными или квазигосударственными долговыми инструментами"; он также базируется на предположении, что цены на нефть останутся высокими, подчеркивает Тихомиров.

"Мы закладываем продолжение стабильного роста мировой экономики и торговли, отсутствие обвалов на мировых развивающихся и сырьевых рынках, и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков. Тем не менее мы понимаем, что реальность, безусловно, будет более сложной и могут возникнуть другие проблемы, не связанные с санкциями, которые окажут значительное влияние на российскую экономику", - предупреждает эксперт.