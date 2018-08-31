Решивший покачаться в гамаке медведь стал звездой Сети 1 31.08.2018, 15:32

Животное прочувствовало все удобства гамака.

Наверное, все помнят сказку «Три медведя», в которой девочка явилась в дом зверей, оставила их без обеда, да ещё и удобно выспалась в кровати, пишет 120.su.

Видимо, этот медведь из Эшвилла (Северная Каролина, США) решил нанести ответный удар. Мишель Бабер, выглянувшая в окно, с изумлением увидела, как животное пришло к ней на задний двор и комфортно развалилось в гамаке, слегка покачиваясь.

Женщина добавила, что медведь, отдохнув, удалился, но позже вернулся снова, чтобы опять влезть в гамак и покачаться в нём.