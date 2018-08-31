Родители первоклассников рассказали, как их дети попали в гимназии 31.08.2018, 15:31

Фотография используется в качестве иллюстрации

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В первые классы гимназии можно попасть либо по прописке, либо на свободные места.

Tut.by поговорил с родителями, дети которых не относились к гимназии по прописке, но очень хотели там учиться. Оказалось, что одни каждую неделю ездили узнавать о своих перспективах, другие записывались в очередь и спокойно ждали конца лета. В любом случае у наших собеседников все закончилось хорошо, и их дети в гимназии попали.

Напомним, если адрес проживания ребенка относится к определенной гимназии, он гарантированно попадет в это учебное учреждение. В случае, если детей «по прописке» оказывается меньше, чем запланированных мест, на них могут претендовать первоклашки, чей адрес проживания не относится к этой гимназии.

Алгоритм подачи документов в гимназии должен был выглядеть следующим образом. По прописке можно было подавать документы до 20.00 28 августа в любое время любого рабочего дня. Те, кто претендовали на свободные места, должны были записаться на личный прием к директору, который проходил раз в неделю, и стать в очередь.

По информации Министерства образования, на данный момент нет точных данных, сколько заявлений подали родители, сколько детей приняли «по прописке» и на свободные места. Вероятно, во многих гимназиях, где это возможно, будут открываться дополнительные классы, чтобы все, кто хотел, могли стать учащимися выбранного учебного учреждения.

«Повезло, что нас взяли, в классе будет около 30 человек»

В этом году дочка Сергея идет в первый класс. По прописке она должна была стать ученицей 37-й школы Минска: семья живет в столичном микрорайоне Новинки.

— Но мы не хотели, потому что из иностранных языков там преподают немецкий. К тому же до школы нужно подъезжать семь или восемь остановок на автобусе. Поэтому подумали: если все равно придется ездить, почему бы не выбрать гимназию, которая находится неподалеку от школы?

Сергей и его супруга выбрали гимназию — весь предыдущий год девочка ходила туда на подготовительные занятия.

— Где-то в начале июня нас пригласили на собрание, где сообщили, в какой день нужно позвонить в гимназию, чтобы записаться на прием к директору и подачу документов на свободные места. Позже, насколько я понял, в этом смысла не было.

Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Попасть к директору семье удалось в первый день приема документов. В очереди на свободное место их ребенок оказался 47-м.

После этого каждую неделю супруга Сергея ездила в гимназию, чтобы узнать, попадает ли их ребенок на свободное место. По телефону эту информацию директор не сообщал, говорит Сергей.

— Мы очень переживали. Хотелось определенности, чтобы все лето не находиться в подвешенном состоянии. В итоге нам сказали прийти 28 августа — тогда пообещали сказать точно, станет ли наша дочь ученицей гимназии.

28 августа семье сообщили: их дочь в число первоклассников гимназии не попала.

— 29-го августа пошли в среднюю школу на Чкалова — там мы жили раньше и туда дочка ходила в детский сад. В школу нас брали без проблем. Но потом неожиданно позвонил директор гимназии и сказал, что повезло и нас все-таки берут. Вероятно, когда родители «из очереди» стали приносить документы, кто-то передумал, и мы попали, — рассказывает Сергей. — Причем попали в класс к учительнице, к которой ходили на подготовительные занятия. По словам администрации, гимназия приняла не 90 человек, как планировала, а больше. В нашем классе будет около 30 человек.

«Все прошло очень спокойно, думаю, это заслуга руководства гимназии»

гимназии № 14 на улице Васнецова в Минске, здесь же учится и ее старший сын.

Адрес дома, в котором живет семья Натальи, к гимназии не относится, хоть и располагается очень близко — до гимназии нужно подъехать всего одну остановку на троллейбусе. Поэтому документы пришлось подавать «на свободные места».

С пакетом документов Наталья, как и многие другие родители, пришла в гимназию 13 июня.

— В тот день документы у нас не приняли, но составили списки, записали данные всех, кто пришел, в порядке очередности. Сказали прийти 28−29 августа. Накануне нас еще раз обзвонили и напомнили. Все прошло очень спокойно, без истерик. Я думаю, это заслуга руководства гимназии. Ее директор — очень хозяйственная и мудрая женщина.

Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Насчет того, что дочка попадет в гимназию, Наталья практически не сомневалась и не испытывала никакого волнения. Во-первых, здесь уже учился сын, во-вторых, в этом убедила директор.

— Все родители шли с такой установкой: мы хотим получить образование на белорусском языке (гимназия № 14 — белорусскоязычная. — Прим. TUT.BY). Это сильный козырь для всех родителей. Так как мы живем в Заводском районе, где всего одна белорусскоязычная гимназия, и хотим получить образование на «роднай мове», государство обязано предоставить такую возможность. В обычной школе ее нет. Директор нашу позицию поддержала.

Раньше многих родителей отпугивал статус «беларускамоўнай» гимназии. Хотя мне всегда очень нравилась атмосфера: светлые стены, большая территория, бассейн. Плюсов для детей и родителей, которые любят тепло и уют, очень много.

Конечно, для тех людей, кто имел сомнения насчет ситуации, это был стрессовый период: все лето не знаешь, попадет твой ребенок в гимназию или нет. Но лично я отнеслась к этому спокойно. Да и не было массового психоза, все прошло ровно.

«Сотрудники школы ходили по домам и спрашивали, придем ли мы»

У Натальи трое детей. Неделю назад стало известно, что младшая дочь-первоклассница будет ходить в ту же гимназию, что и старшие брат с сестрой.

— Как первого ребенка, так второго и третьего, мы отдавали на подготовительные занятия. Во-первых, чтобы познакомиться с учителем, который, возможно, будет вести занятия в первом классе. Во-вторых, чтобы повысить шансы попадания в гимназию. Знаю, что детям, которые посещают подготовительные занятия, отдают приоритет: их уже знают и имеют представление об их способностях.

Домашний адрес семьи к гимназии не относится, тем не менее попасть в число ее учеников удалось.

— В первую очередь отдать предпочтение гимназии мы решили из-за «беларускай мовы навучання». Также нравится, что гимназия небольшая, и обстановка в ней более камерная.

С алгоритмом зачисления в гимназию Наталья была знакома по опыту старших детей. Нынешний от предыдущих отличался незначительно.

— В начале июня прошло собрание, на котором завуч младших классов рассказала о процессе поступления. Далее нам рассказали о новшестве — записи на личный прием к директору, куда нужно было прийти с пакетом документов, чтобы администрация его рассмотрела и в результате проинформировала, примут нас или нет.

Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С записью на личный прием проблем не возникло, говорит Наталья. Можно было позвонить в любой день — администрация была доступна.

— 13 июня мы подали документы. В гимназии сказали, что до конца августа бессмысленно что-то узнавать: только в конце месяца появится приказ о зачислении. Но в устной форме успокоили, что все будет хорошо. Администрация уверила многих, что всех примут, потому что в этом году открыли еще один класс. Так и вышло.

О том, что дочку зачислили, Наталье сообщили по телефону на прошлой неделе и сразу же пригласили на родительское собрание.

— Местная школа, к которой мы относимся по прописке, была не в курсе, придет дочка туда или нет. Приходили домой буквально два дня назад и уточняли, будет ли она учиться в этой школе.

В целом, говорит Наталья, для ее семьи процесс зачисления прошел ровно, «сильных волнений в этот раз не было».