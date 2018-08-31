Вселенский Патриарх принял решение о провозглашении автокефалии Украинской Церкви 10 31.08.2018, 15:34

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Вселенский Патриарх Варфоломей

Фото: EPA

Варфоломей I проинформировал патриарха Кирилла о своем решении.

Вселенский Патриарх Варфоломей I принял решение о провозглашении автокефалии Украинской Церкви, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря, пишет "Новое время".

Как сообщает архиепископ Зоря, об этом пишет грекоязычное издание Оrthodoxia.info, которое поддерживает позицию Вселенского Патриарха.

"Вселенский Патриарх проинформировал российского Патриарха о том, что решение о провозглашении Украинской Автокефальной Церкви принято ... Вселенский Патриарх разъяснил российской делегации, что решение было принято, и уже ведутся соответствующие процессы", - цитирует материал издания архиепископ.

Архиепископ Заря добавил, что заголовок новости можно перевести как "Жребий брошен! Украина получает автокефалию".

По его данным, представители МП после переговоров с Вселенским Патриархом были не в лучшем состоянии духа и сразу покинули Фанар.

31 августа Вселенским Патриарх Варфоломей принял на Фанаре главу РПЦ Кирилла, темы переговоров не указывались, но на начало сентября запланировано собрание епископата Константинопольского патриархата, на котором, возможно, рассмотрят вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Против этого резко выступает Москва.