Беларусь будет ежегодно терять $1,5 миллиарда из-за «налогового маневра» РФ 31.08.2018, 15:44

Бюджету грозит сразу двойной удар.

С 1 сентября Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно правительственным постановлением, экспортная пошлина на сырую нефть снижается с 135,4 до 130 долларов за тонну, на бензин первичной перегонки - с 74,4 до 71,5 доллара за тонну, на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол , ксилол, смазочные масла - с 40,6 до 39 долларов за тонну, сообщает «Радыё Свабода».

Изменение пошлин - процедура стандартная

Как следует из прежних соглашений, заключенных Беларусью и Россией, откуда поступает подавляющее большинство нефти для переработки на белорусских НПЗ, весь объем пошлины засчитывается в белорусский бюджет. Полученные средства идут на погашение внешней задолженности государства.

Перед этим подобное снижение случилось 1 августа, а в предыдущие летние месяцы ставки, наоборот, росли. Чем вызваны такие «волнения», «Свабодзе» объясняет экономический обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Александр Герасименко.

Александр Герасименко

«Здесь какой-то стабильности быть не может: идет привязка к мировым ценам на нефть и пошлины туда-сюда движутся по несколько раз в год. Стандартная процедура.

Если растут цены, через некоторое время Россия и Беларусь синхронно показатели повышают, когда падают - синхронно снижают. Пока это не проблема. А вот когда начнется налоговый маневр - это уже будет катастрофа. Ведь пока что механизм не менялся: пошлины от экспорта нефтепродуктов мы зачисляем в наш бюджет».

Российский маневр ударит по белорусскому бюджету

В этом году в июле Государственная дума России приняла законопроект о постепенном упразднении таможенных пошлин на вывоз нефти - так называемый налоговый маневр. Это означает, что белорусская экономика избавиться от углеводородной «иглы», на которой сидела более 20 лет. Российская нефть для Беларуси будет стоить столько же, сколько и для других стран.

Согласно документу, в течение 2019-2025 годов Россия постепенно снизит экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля. Одновременно увеличится налог на добычу этого сырья. В результате, отмечают эксперты, Беларусь не сможет перепродавать российские углеводороды.

«Для нас это критично, так как начнем терять привычную прибыль. Меняется сам принцип зачисления: Россия начнет отказываться от пошлины, делая ставку на налог с нефтедобывающих компаний. И если она себе одно на другое поменяет, то мы такого сделать не сможем - мы же не имеем крупных нефтедобывающих предприятий. Мы зависим от российской нефти. А они, естественно, будут закладывать нам этот дополнительный налог в цену нефти. При этом доходы от пошлин на нефтепродукты уже не будет».

Цена вопроса - 1,5 миллиарда долларов

Даже при нынешних колебаниях нефтяных цен Беларусь выиграет до 2,5 миллиардов долларов в год, закупая ее в России - это примерно 5% процентов от валового внутреннего продукта.

С 24 миллионов тонн российской нефти примерно 6 миллионов реэкспортируется с наценкой в страны Евросоюза. Большая часть из остальных 18 миллионов тонн после переработки в Мозыре и Новополоцке также идет на зарубежный рынок.

Все это приносило значительные доходы. Но от следующего года, как говорит Александр Герасименко, нефтяные субсидии начнут существенно «обрезаться».

«Не сразу, не резко, механизм рассчитан так, что каждый новый год потери для белорусского бюджета будут увеличиваться. Ведь если брать совокупный объем доходов от пошлин на нефтепродукты, это что-то около 1,5 миллиарда долларов. Для нашего бюджета очень серьезный минус. Компенсировать его будет очень тяжело».

По итогам 2017 года объем реализации Беларусью нефтепродуктов составил 600 миллионов долларов. От уплаты пошлины за российскую нефть - примерно 582 миллиона долларов.

Итого - более 1 миллиарда долларов в белорусский бюджет. Таким образом, бюджету грозит сразу двойной удар: с одной стороны, в виде недополученных нефтяных пошлин, с другой - недополученных акцизов на нефтепродукты.

Потери бюджета будут нарастать

По подсчетам Министерства финансов, уже в первый год «налогового маневра» Беларусь потеряет 600 миллионов белорусских рублей, далее цифра будет только расти.

«Все будет постепенно: начнется от 600 миллионов и дальше в сторону 100-процентной оплаты.

То есть переход в несколько степеней. Соответственно, и потери бюджета будут нарастать», - подытоживает экономический обозреватель Александр Герасименко.

Помимо всего, реализация Москвой налогового маневра грозит тем, что российские нефтепродукты при открытых границах могут вытеснять с внутреннего рынка нефтепродукты в том числе белорусских предприятий. Это может лишить Беларусь возможности конкурировать также на рынке нефтепродуктов в рамках ЕАЭС.

Минск пытается проводить с российской стороной консультации, чтобы найти способы компенсировать неизбежные потери. Хотя, по убеждению аналитиков, белорусским властям в этой ситуации надо было бы пойти другим путем - наконец начать рыночные реформы и снизить зависимость неэффективной плановой экономики от сырьевой дотации.