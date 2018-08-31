«Это будет первое дело в ООН из Беларуси, относящиеся к публичности суда» 31.08.2018, 15:49

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник готов довести начатую тяжбу с судьей до логического конца.

Определением суда от 27 августа судья Советского района Минска Вероника Абрамович отказала в возбуждении гражданского дела по жалобе правозащитника Леонида Судаленко на действия судьи этого же суда Марины Федоровой, которая начала судить профсоюзников в зале, вмещающем около 50 граждан, в то время, как в открытое судебное заседание граждан явилось в два раза больше, пишет гомельская «Весна».

«Обжалование действий судьи, связанных с организацией, порядком и ведением судебного заседания не являются требованиями, которые подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Действия судьи могут быть обжалованы только в случае, когда вина судьи установлена приговором суда», - написала в отказанном определении районная судья.

Правозащитник Леонид Судаленко, работающий в профсоюзе РЭП правовым инспектором, обращаясь в суд, заявил, как 30 июля заблаговременно прибыл и зарегистрировался в суде с целью мониторинга открытого уголовного процесса по обвинению должностных лиц его нанимателя (председателя Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика) в «неуплате налогов».

Правозащитник отметил, что в здании суда Ленинского района Минска, где слушалось уголовное дело, имеется актовый зал, вмещающий несколько сотен человек. Ранее здесь проходило слушание одного из резонансных уголовных дел по обвинению в теракте в метро, и тогда каждый желающий имел возможность свободно присутствовать в открытом уголовном процессе.

«В результате я, равно как и еще около тридцати граждан не смогли войти в зал судебного заседания по причине отсутствия в нем мест», - отметил Судаленко в жалобе суду.

31 августа профсоюзный юрист обжаловал отказное определение районного суда в апелляционной инстанции Мингорсуда. Он также заявил о готовности довести начатую тяжбу до логического конца, даже если для этого понадобится обратиться в Комитет ООН по правам человека.

«Это будет первое дело в КПЧ ООН с Беларуси, имеющее отношение к публичности судебного процесса. Стандарты справедливого судебного разбирательства обязывают суды обеспечивать надлежащие возможности для присутствия заинтересованных представителей публики, в том числе и с учетом ее потенциальной заинтересованности в исходе дела. Профсоюз РЭП является моим местом работы, а для меня, заинтересованного лица суд над моим работодателем оказался закрытым», - добавил Судаленко.

Следует отметить, что и в последний день суда 24 августа все желающие не смогли попасть на оглашение приговора лидерам профсоюза РЭП, судебный зал опять не вместил присутствующих.

«Гласность суда не должна определятся размерами кабинета судьи», - написал тогда у себя на странице в «Фейсбуке» Судаленко.