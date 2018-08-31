Как прихожане толокой ремонтируют сгоревший храм в Гоже 31.08.2018, 16:06

Верующие каждый день приходят наводить порядок в храме после пожара. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Верующие каждый день приходят наводить порядок в храме после пожара.

Костел св. Апостолов Петра и Павла загорелся 14 августа от удара молнии. Сгорела ризница и поврежден столетний орган. Однако священник и прихожане не опускают руки и каждый день собираются и потихоньку наводят порядок, передает «Белсат».

Когда входишь в храм, в глаза бросается повсеместная сажа с разводами, покрывающие стены от пола до потолка. Во время гашения вода выпаривалась и вместе с копотью оседала на стенах. Священник Павел Шанчук согласился провести нас по уничтоженному костелу.

Священник Павел Шанчук показывает, где отбивались от стен молнии. Фото – Василий Молчанов / Белсат

«Вот видите, алтари отмыли. Иконы не повреждены. Полностью сгорела сакристия. (У православных – ризница, помещение, где хранится одежда священника и церковный инвентарь). Здесь внутри несколько молний отбивались от стен. Там вверху был щиток и все выключатели. Молния ударила в самый вход, где все провода входят в здание костела. Есть громоотвод. Еще год не прошел, как делали проверку. Год назад была проверка всей электрической проводки. Все бумаги есть, так как некоторые пишут в комментариях, не зная ситуацию. Это стихия. Но к счастью проводка не пострадала», – объясняет ксендз Павел.

Костел Святых Апостолов Петра и Павла в Гоже после пожара. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Как рассказал батюшка, полностью сгорел архив с 1991 года с записями о браках и крестинах. Однако больше всего жаль столетнего органа, который был недавно восстановлен.

«Трубы органа поплавились. Жаль. Ведь он грузом лежал там на горе. Семь лет назад мы его восстановили. Это была такая жемчужинка в костеле. Мы им очень гордились. У нас даже две органистки есть. Но мастер сказал, что найдет время и сделает его. Ведь его нужно разбирать полностью, очищать от сажи и по-новому собирать», – говорит священник.

Все помещение костела покрыто разводами сажи. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Не обращая внимания на неприятное происшествие, священник вместе с прихожанами не опускают руки. На следующий день после пожара люди сразу взялись за работу. В первые дни собирались сотни людей, чтобы помочь упорядочить святыню.

«В первые дни было столько человек, что я даже терялся, кому какую работу дать. Надо было мусор выносить. Две машины грузовые мусора вывезли. Все нужно было отмывать. В первую очередь алтарь. Слава Богу, что алтарь сделан из дуба, который очень трудно загорается. Поэтому сгорел только маленький кусочек пола около сакристии. Алтарь и скамьи остались целы. Потрескались немного, но сохранились», – объясняет священник.

Костел Святых Апостолов Петра и Павла в Гоже после пожара. Фото – Василий Молчанов / Белсат

«Беда объединила людей»

Костел св. Апостолов Петра и Павла в последний раз горел почти 80 лет назад. Во время войны в 1942-м году в башню храма попал снаряд и внутри храм полностью выгорел.

Верующие каждый день приходят наводить порядок в храме после пожара. Фото – Василий Молчанов/Белсат

«Поэтому я своим верующим говорю, что вашим дедам было труднее. Тогда и крыша сгорела. Честно сказать, то эта беда очень объединила людей. Я сначала пережил шок. А сейчас только позитивные эмоции, ведь видишь людей, которые организуются, звонят неизвестно откуда, предлагают помощь. Как мне сказала одна молоденькая девушка, этот костел во все годы спасал людей. И, может, на этот раз также спас. Ведь костел стоял пустой, а все люди прятались от дождя в магазине рядом. Если бы молния ударила в магазин, это было бы действительно страшно», – говорит отец Павел.

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Как сообщил священник, на данный момент для помощи в первую очередь нужны мужчины, чтобы снять окна. Также нужны люди, которые не боятся высоты, чтобы помочь вымыть стены перед тем, как придут мастера штукатурить и перекрашивать святыню.

В следующем году костелу св. Апостолов Петра и Павла исполняется 150 лет.