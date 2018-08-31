Фотофакт: По России эшелонами перевозят большое количество танков 12 31.08.2018, 15:59

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Фото: пресс-служба главы Республики Бурятия

Возможно, переброска такого количества техники связана с предстоящими учениями.

За последние несколько дней появилось большое количество видеороликов и фотоснимков танков Т-62, которые перевозят через всю Россию. О том, что эти танки сняты с хранения, сообщила пресс-служба главы Республики Бурятия, пишет tut.by.

На перевозимых эшелонами танках есть характерная для находящихся на консервации машин надпись «с горки не спускать». К слову, танки с подобной надписью были замечены в Сирии.

Возможно, переброска такого количества техники связана с предстоящими учениями, в которых будет задействовано триста тысяч военнослужащих.

Спустя несколько дней эшелоны с танками фотографировали в Чите, Волгограде и Ростовской области. Зачем эшелон с устаревшими танками проделал такой большой путь — неизвестно.

Т-62 вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Машина зарекомендовала себя простой и неприхотливой в эксплуатации. Созданный в 1961 году, этот танк немало повоевал. Например, во время Первой чеченской кампании известен случай уничтожения дудаевской установки ПТРК танком Т-62 с дистанции 5600 метров.