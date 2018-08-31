Фотофакт: По России эшелонами перевозят большое количество танков

Фотофакт: По России эшелонами перевозят большое количество танков12
- 31.08.2018, 15:59
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Возможно, переброска такого количества техники связана с предстоящими учениями.
За последние несколько дней появилось большое количество видеороликов и фотоснимков танков Т-62, которые перевозят через всю Россию. О том, что эти танки сняты с хранения, сообщила пресс-служба главы Республики Бурятия, пишет tut.by.
На перевозимых эшелонами танках есть характерная для находящихся на консервации машин надпись «с горки не спускать». К слову, танки с подобной надписью были замечены в Сирии.
#RUSSIA: Footage coming in from #Volgograd region showing a military train carrying tanks. This region is close to #Ukraine. pic.twitter.com/JEvutgoTfp— Mikhail D. (@Eire_QC) 30 августа 2018 г.
Возможно, переброска такого количества техники связана с предстоящими учениями, в которых будет задействовано триста тысяч военнослужащих.
Train carrying Russian T-62 MBTs near Volgograd pic.twitter.com/bKTwaXFPJ2 https://t.co/cxre5olKkZ via @AlRFORCEFREAK— Liveuamap (@Liveuamap) 30 августа 2018 г.
Спустя несколько дней эшелоны с танками фотографировали в Чите, Волгограде и Ростовской области. Зачем эшелон с устаревшими танками проделал такой большой путь — неизвестно.
Т-62 вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Машина зарекомендовала себя простой и неприхотливой в эксплуатации. Созданный в 1961 году, этот танк немало повоевал. Например, во время Первой чеченской кампании известен случай уничтожения дудаевской установки ПТРК танком Т-62 с дистанции 5600 метров.