Минздрав решил заняться подарками для врачей 10 31.08.2018, 16:13

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«Благодарность со стороны пациентов» теперь не приветствуется.

В Беларуси будут искоренять практику дарения подарков врачам в знак благодарности, заявила 30 августа журналистам начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

Как рассказала Ольга Маршалко, при посещении больницы в одной из прибалтийских стран она обратила внимание на надпись «Лучшая благодарность врачу — улыбка пациента», которая была размещена на дверях у врача. «Таким образом здесь профилактировали всевозможные «благодарности» со стороны пациентов. К слову, очень часто такая инициатива исходит именно от пациента, а не врача», — сказала начальник управления, передает БелТА.

Отвечая на вопрос, могут ли появиться такие надписи на дверях врачей Беларуси, Ольга Маршалко ответила: «Мы рассматриваем такую возможность. Активно изучаем этот опыт. Насколько нам известно, он приносит свои плоды». Минздрав планирует реализовать определенные профилактические мероприятия, направленные на установление большего взаимопонимания между медиками и пациентами. В министерстве рассчитывают, что это позволит искоренить у пациентов саму мысль о возможности некой материальной благодарности.

По мнению доцента кафедры общественного здоровья БелМАПО Валерии Сокольчик, это вопрос не организаторов здравоохранения. Здесь важно просвещение населения, в том числе силами журналистов. Нужны тематические передачи, статьи, круглые столы.

В обновленном проекте постановления о нормах медицинской этики и деонтологии говорится, что медработники не должны допускать извлечения коммерческой выгоды. В эту норму вкладывалось понятие коррупционных проявлений.