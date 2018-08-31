США запустили обратный отсчет для внешнего долга России 6 31.08.2018, 16:26

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Санкции - удар по крупнейшим российским банкам и корпорациям, нагруженным внешним долгом.

Новые санкции США, которые вступили в силу в августе и будут расширены в ноябре, рискуют обернуться ударом по крупнейшим российским банкам и корпорациям, нагруженным внешним долгом, пишет finanz.ru.

Санкционный пакет, введенный в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, может активировать пункты международных договоров, позвoляющие зарубежным кредиторам потребовать от российских контрагентов досрочного погашения займов, предупреждают эксперты международной юридической компании Debevoise & Plimpton.

На первом этапе санкции включают дополнительные ограничения на поставку технологий, а на втором - снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты "Аэрофлота" и полную остановку торговых отношений с эмбарго как на экспорт, так и на импорт.

"Второй пакет санкций может повлечь признание России "находящейся под санкциями страной" в соответствии с определениями данного термина в некоторых договорах", - предупреждает Debevoise & Plimpton: для этого используются такие критерии, как "эмбарго на импорт", "эмбарго на экспорт", "ограничения на финансирование" или "санкции в отношении всей страны или территории".

Получение этого статуса активирует санкционные оговорки в соглашениях, в том числе кредитных. "Некоторые из них могут предусматривать, что ведение деятельности в "находящейся под санкциями стране" дает займодавцу право требовать досрочного погашения кредита или влечет за собой иные неблагоприятные последствия", - цитирует обзор Debevoise & Plimpton "Интерфакс".

Эти договорные положения, как правило, согласовывались в тот период, когда санкции США в отношении всего государства применялись только к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии (а ранее также к Ливии, Мьянме и Судану) и не предполагалось, что Россия может стать одной из таких стран.

По данным ЦБ, на 1 июля общий внешний долг РФ составлял 485,5 млрд долларов, из которых две трети - 327 млрд - долг корпораций, а еще 95 млрд - долг банков.

При этом корпоративный долг не был покрыт валютными активами - их размер на 25,2 млрд долларов меньше обязательств (на 1 апреля).

Санкции вводятся в связи с использованием российским правительством химического оружия против своих граждан на территории Великобритании, объяснил Госдеп 8 августа.

России дано три месяца на то, чтобы допустить инспекторов ООН на свои химические объекты, и предоставить убедительные гарантии, что химическое оружие больше не будет применяться, рассказали NBC источники в американской администрации.

По истечение этого срока второй раунд санкций вступит в силу.