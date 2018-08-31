Патриарх Кирилл прокомментировал результаты переговоров в Стамбуле 4 31.08.2018, 16:47

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Сегодня глава РПЦ встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Глава РПЦ Кирилл прокомментировал встречу с Вселенским Партиархом Варфоломеем, во время которой обсуждался вопрос предоставления Константинополем автокефалии Украинской Церкви, сообщает "Новое время".

По словам Кирилла, за два года, прошедших со времени последней встречи двух предстоятелей, "многое произошло в жизни наших Церквей, и вся ситуация в мире очень поменялась".

"Состоялся разговор между двумя братьями…(обсуждены, - Ред.) все проблемы, которые стоят на повестке дня, надеюсь, мы будем и впредь работать вместе, для того чтобы мир становился лучше", - цитирует Кирилла пресс-служба РПЦ.

Также предстоятель РПЦ добавил, что без согласования с Его Святейшеством не хотел бы сообщать детали разговора, хотя, по его словам, ничего секретного не обсуждалось, "не было, ничего такого, что произвело бы взрыв в сознании".

"Постоянно возникают проблемы, которые являются вызовами для Церквей с пастырской точки зрения. Мир очень быстро меняется, и ни одна Церковь не может принимать решения, которые противоречили позиции другой Православной Церкви", - добавил Кирилл.