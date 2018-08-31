Массовые акции протеста охватили Аргентину 3 31.08.2018, 16:59

В центре Буэнос-Айресе десятки тысяч людей прошли шествием.

Массовые акции протеста охватили Аргентину из-за финансового кризиса и программы сокращения бюджетных расходов. В центре Буэнос-Айресе десятки тысяч людей прошли шествием под лозунгами в защиту университетов: они недовольны планами по ограничению государственного участия в финансировании высших учебных заведений, сообщает «Евроньюс».

Звучали и требования изменить экономическую политику на фоне повышения инфляции. Только за два дня курс доллара к аргентинскому песо вырос примерно на 20%. Протестующие говорили, что уже ощущают на себе скачок цен. Демонстранты гремели пустыми кастрюлями, — это символ выступлений во время дефолта 2001, когда протесты сопровождались беспорядками и мародёрством.

В правительстве уверяют, что сейчас угрозы дефолта нет. Премьер Маркос Пенья заявил, что всё идёт по плану, а экономика просто переживает трансформацию. При этом Буэнос-Айрес попросил Международный валютный фонд ускорить перевод очередного транша финансовой помощи