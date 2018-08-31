В Кричевском районе погибли два сотрудника «Водоканала» 3 31.08.2018, 17:07

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Им было 43 и 45 лет.

В Кричевском районе нашли тела двух мужчин, работающих в «Водоканале». По предварительным данным они занимались прочисткой трубы канализационного коллектора. Мужчины работали без использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Следственный комитет.

31 августа в деревне Калинино Кричевского района, около очистных сооружений были обнаружены тела двух мужчин, 45 и 43 лет, без признаков жизни.

«Погибшие являлись работниками предприятия УКПП „Водоканал“ и 31 августа проводили работы по прочистке трубы канализационного коллектора. По предварительным данным, мужчины работали без использования средств индивидуальной защиты», — рассказали в СК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Изымается служебная документация, опрашиваются работники предприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Могилевской области Андрея Лиса.