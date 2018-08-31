Лукашенко поручил найти работу бывшим министрам 10 31.08.2018, 17:12

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Отправленные в отставку руководители не останутся не у дел.

Лукашенко поручил использовать "во благо народа и государства" отправленных в отставку членов правительства, пишет пресс-служба диктатора.

Отправленные в отставку руководители не должны остаться не у дел. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения.

"Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко (экс-вице премьер) старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Ни он, ни Матюшевский (бывший первый вице-премьер), никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства", - заявил президент.

"Это касается всех. И Вовка (Виталий Вовк, бывший министр промышленности ). Он же был хорошим руководителем предприятия. Но где-то он не сработал", - добавил глава государства.

"Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, "хомут" на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат", - заявил Лукашенко.