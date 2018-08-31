Витебские власти установят скульптуру десантника за $100 тысяч 31.08.2018, 17:39

Также будет установлен памятный знака ВДВ.

Общая стоимость изготовления скульптуры десантника и памятного знака ВДВ вместе со строительно-монтажными работами на объекте составит 216 918 рублей (108 459 долларов), пишут «Народныя навіны Віцебска».

В феврале был объявлен тендер на изготовление, транспортировку и установку памятного знака воинам-десантникам и скульптуры десантника авторства Ивана Казака. Победителем конкурса стало УП «Скульптурный комбинат» ОО «Белорусский союз художников» с ценой в 138 983 рубля 18 копеек, из них 41 208 рублей пойдут скульптору.

Теперь управление капитального строительства города Витебска объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту. Ориентировочная стоимость второй закупки составляет 77 935 рублей.

Таким образом, в сумме все работы обойдутся Витебску в 216 918 рублей.

Согласно информации тендера строительно-монтажные работы на объекте начнутся 17 сентября и должны быть завершены до 15 октября.