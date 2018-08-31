Николай Соляник: Хочу посмотреть в лицо прокурору и судье 9 31.08.2018, 17:53

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Николай Соляник

Фото: «Радыё Свабода»

Когда-то властям придется ответить за содеянное.

Активист из Гродно Николай Соляник будет обжаловать административные штрафы. Гродненский областной суд принял жалобу к производству, передает «Радыё Рацыя».

Жалоба активиста направлена на решение судьи Татьяны Гергель, которая 19-го августа оштрафовала Николая Соляникa на 25 базовых величин, обвинив по статьям 23.34 и 23.4 aдминистративного кодекса - за «нарушение порядка и организации массовых мероприятий» и «неповиновение законному распоряжению или требованию должностных лиц при исполнении им служебных полномочий». Как рассказал Николай Соляник:

- Знаю, как ведутся у нас дела, но еще раз хочу посмотреть в лицо прокурору. Хочу еще раз посмотреть в лицо и в глаза судье. Хочу еще раз сказать им, что за все эти действия, которые они будут творить, когда-то им придется отвечать. Адвоката не хочу присоединять, так как я знаю, в каком положении находится наша адвокатура, так как она не имеет статуса независимой.

Жалоба Николая Соляника будет рассматриваться в половине третьего дня 13-го сентября в помещении областного суда Гродно.