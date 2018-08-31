В мире полной и окончательной ясности Леонид Гозман

31.08.2018, 17:50

Леонид Гозман

Не помню более анонсированного выступления Путина.

Я не разочарован. Не только потому, что не очаровывался, но и потому, что он многое сказал, еще больше не сказал, но и то, и другое было весьма информативным.

Несмотря на проникновенно-отеческий тон, президент либо не захотел, либо не сумел – опыта нет, никогда этого не делал – вступить в диалог с гражданами. Он предпочел проигнорировать, если не все, то многое из того, что вызвало раздражение и возмущение миллионов людей.

Со всех сторон слышно, что многие теперь просто не доживут до пенсии – президент не сказал об этом ни слова. Мог бы возражать, опровергать – предпочел проигнорировать.

Многие понимают, что у них украли деньги, которые они годами, пусть и недобровольно, вносили в Пенсионный фонд. На самом деле, конечно, украли их раньше, но и об этой проблеме, об ощущении себя ограбленными среди бела дня президент предпочел умолчать.

Он не сказал – а об этом говорят все – что те, кто будет работать после 60/55, лишается фактической прибавки к зарплате, т.е. теперь люди будут не только работать дольше, но и жить беднее.

Пенсионная «реформа» проходит на фоне бьющей в глаза роскоши начальства, которую видят все, и растущих военных расходов – их бессмысленность видят уже многие.

Президент не счел нужным объяснить, почему деньги, которых не хватает, надо брать именно у пенсионеров, а не у чиновников и генералов. Лишь слегка пожурил ПФР за дворцы, но объяснил, что, если их продать, то все равно не хватит. Т.е. они украли не все, а лишь небольшую часть, о чем, собственно, говорить?

Многих, а вовсе не только «пятую колонну» раздражали трусость и лицемерие, с которыми проводилась «реформа». Объявили под шумок чемпионата, вытащили в телевизор каких-то румяных старичков, которые объясняли, как они счастливы работать до смерти, и депутатов, которые с упоением несли ахинею. И бесило исчезновение президента – это, мол, правительство, это не он. Я сам слышал разговор двух женщин: «Какой же он чекист? Чекисты смелые (спорное утверждение. – Л.Г.), а он спрятался – это все, говорит, правительство! Что за мужик?!» Голосовали дамы, кстати, за него, я спросил. И, между прочим, он ведь русским языком обещал, что повышать пенсионный возраст не будет – кто не помнил, тем напомнили. Вот, наверное, думает начальство, не закрыли Интернет, теперь и мучаемся!

Вот про это он сказал. Не повышать пенсионный возраст обещал, оказывается, не он, а совсем другой президент Путин, который был до 2008 года. И действительно, не знал же тот Путин, что будет править вечно! И тот Путин свое слово сдержал. А он, сегодняшний Путин – следите за руками – не обещал ничего!

Если кто-нибудь ожидал – а кто-нибудь ожидал? – что он возьмет ответственность на себя, то не дождался.

Нет и анализа происходящего в последние годы. В 2012 году Медведев говорил, что повышать пенсионный возраст не будем, состояние экономики позволяет этого не делать. Он такой отвязанный, что, как и сегодняшнее его правительство, с президентом подобные вещи не согласовывает? А если вспомнить об этом обещании, то кто, какие негодяи довели экономику до такого состояния, что теперь уж точно деваться некуда?

Путин ничего не объяснил по сути. Почему, как в живущей при натуральном хозяйстве деревне работает только солидарность поколений, будто других способов обеспечения пожилых людей в современном мире вообще не существует? Что будет с безработицей пожилых людей – не воспринимать же всерьез обещание уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. А как заменить бабушек, сидящих с внуками ровно с пятидесяти пяти лет и дающим своим детям возможность работать и, между прочим, развивать экономику страну? А где, вообще, расчеты по этим и сотням других проблем?

У меня складывается впечатление – наверное, я не прав, но оно складывается – что начальство как держало нас за идиотов, так и держит.

А что будет? Он еще не успел закончить, а на экраны уже вывалилась толпа восхищенных подданных с депутатскими корочками и без оных. Они не захлебнулись от восторга только благодаря высокому профессионализму и постоянным тренировкам в славословиях. Думаю, это все напрасно – не поверят. Бунта не будет, но черта в отношениях власти и людей, по-моему, пройдена. Власть труслива, лицемерна и враждебна населению – трудно было сделать столько для утверждения подобной картины в сознании людей, сколько сделало за последнее время наше начальство.

А значит, никто не будет эту власть защищать, а значит, открыта дорога Ленину или Хомейни, хотя мы пока еще не знаем его сегодняшней фамилии.

Леонид Гозман, «Ежедневный журнал»