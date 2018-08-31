Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии 6 31.08.2018, 18:06

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Алексей Улюкаев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Бывший министр экономического развития РФ госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаева госпитализирован в исправительной колонии номер 1, которая находится в Тверской области.

Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт.

"Он [Улюкаев] действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает", - сказал Эльгардт.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб от Улюкаева не поступало. "К уполномоченному жалоб на содержание или условия от Алексея Улюкаева не поступало. Мы находимся в тесном контакте с колонией", - отметили в аппарате омбудсмена.

По данным областного УФСИН, ИК-1, где отбывает срок экс-министр, - исправительная колония строгого режима для впервые осужденных. На 1 января 2018 года ее фактическое наполнение - 1459 человек, в том числе в колонии-поселении 41 человек. В учреждении действуют 16 отрядов, в составе которых есть два отряда с улучшенными материально-бытовыми условиями, отряд для проведения отпусков и один отряд со строгими условиями содержания.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу в 130 млн рублей. Он был осужден за взятку в $2 млн от "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций компании "Башнефть". Улюкаев неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Улюкаев стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.