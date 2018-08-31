Вся страна – в одном колхозе 11 31.08.2018, 18:16

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Только милиция рыщет в диком поле…

Агрогородок Орловичи в Дубровенском районе приходит в упадок на глазах, но люди, которые тут живут и работают, не могут добиться от руководства района решения проблемы. Руководитель совхоза не в состоянии грамотно управлять, его неверные действия привели хозяйство на грань банкротства.

Маленькая модель всей страны...

Итак, что же произошло в Орловичах? Об этом сайту ucpb.org рассказал активист ОГП из Дубровно Михаил Чемурако: “В хозяйстве конфликт – животноводы получают мизерную зарплату, так как нет привеса. Привеса нет, потому что руководитель не заготовил за лето корма. Он ссылается на то, что у него не было топлива. Но зимой-то все равно пришлось закупать корма в других совхозах и возить большими машинами, чтобы предотвратить падеж скота. Так ведь такой вариант еще дороже, чем найти средства на солярку летом и заготовить самим!

Вот подобными управленческими решениями – а это только один пример – хозяйство поставлено на грань выживания. Дело идет к банкротству. А люди живут на этой земле – они ж не могут уехать! Если все это убить, то – дальше будет полная нищета.

Поэтому люди пытались спасти ситуацию. Они обращались в Дубровенский райисполком – к замам, к Лындину – председателю, весь прошлый год: “Кормить скот нечем,

Нерационально закупать зимой и возить на больших машинах, это дорого!” Но районное начальство разбираться не стало.

А ведь пропадет совхоз, – говорит Михаил. – Был у нас завод ЖБИ, производил изделия для строительства, его обанкротили, закрыли, взорвали – и сейчас там ровное поле.

Был комбинат по производству торфобрикетов – то же самое. Сказали: “Нерентабельно, невыгодно” – закрыли – ровное поле. А теперь с Гродненщины возят. То есть за 500 км возить – выгодно, а за 20 км – невыгодно?”

В итоге жители написали письмо Председателю Витебского областного комитета госконтроля - и ...

И что же? Реакция последовала. Только не такая, на которую рассчитывали жители гибнущего агрогородка. Руководитель Окишев написал на них заявление – за клевету. И теперь сотрудники Дубровенского госконтроля приехали разбираться не с проблемой, а с теми жителями, которые просили им помочь разобраться в происходящем и предотвратить дальнейшее обнищание хозяйства и его работников. Об этом рассказала Татьяна Щемелева, муж которой работал главным зоотехником в совхозе. “Письмо подписали 6 человек, хотя поддерживают почти все – а это 80 работников совхоза. Только подписывать боятся. И видите, как получилось – приехали с нами разбираться: мол, кто написал кляузу? А ведь в хозяйстве все разрушено, на деревне можно ставить крест...”

Вот такие дела. Местных жителей жалко. Хотя... У нас ведь и на уровне страны ровно та же ситуация: руководителями назначаются люди, которые абсолютно некомпетентны и не заинтересованы грамотно работать и честно управлять. В результате – на месте предприятий с рабочими местами – дикое поле. Только милиция и госконтроль бегает по этому полю и ищет тех, кто сообщил о проблеме...

Только вот вопрос – а чем эта милиция на этом диком поле в скором времени будет питаться? От кого решит откусить жирный бочок, а, товарищ главный управленец?