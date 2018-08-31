США расширили санкции против РФ 3 31.08.2018, 18:19

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США ввели санкции против московского НИИ молекулярной электроники.

Министерство торговли США внесло в санкционный список научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), расположенный в Зеленограде. Об этом говорится в документе ведомства, передает «Дождь».

НИИМЭ включили в перечень организаций, деятельность которых противоречит интересам и государственной безопасности США вместе с еще 14 учреждениями из Китая, Гонконга, Пакистана, Саудовской Аравии, Великобритании, ОАЭ и Турции.

В документе говорится, что институт попал под санкции за связь с производителем электроники «Микрон» (входит в АФК «Система»), который внесли в санкционный список осенью 2016 года вместе c предприятиями группы «Ангстрем» и некоторыми другими российскими компаниями за работу на оборонный сектор. Это были санкции за Крым и Донбасс. В Вашингтоне считают, что НИИМЭ является подразделением «Микрона», которое занимается исследованиями и разработками.

Включение в данный список (Entity List) подразумевает запрет на поставки американских товаров этим компаниям в том числе через неамериканских посредников.