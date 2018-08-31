Работники Сенненского ЖКХ устроили стихийную забастовку 2 31.08.2018, 18:38

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Причина - мизерные зарплаты.

Стихийная забастовка работников Сенненского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства произошла вследствие низких зарплат. Строители ремонтно-строительного участка не пожелали мириться с тем фактом, что в этом году они зарабатывают меньше неквалифицированной уборщицы, пишет vitebskspring.org.

16 августа работники всей бригадой пришли к зданию администрации предприятия, чтобы высказать свои претензии руководству. Как рассказывают работники, они делают все как положено и план выполняют, а проблемы с зарплатой тянутся аж с января. Так, непосредственный заработок одного из работников за апрель составил 16 рублей 97 копеек.

Алексей Куц, который не первый год работает строителем, а в ЖКХ занимается ремонтом и постройкой крыш, в качестве основного заработка за месяц получил 67 рублей. Ему доплачивают до прожиточного минимума, но это не те деньги, на которые можно сегодня жить. Рабочий, анализируя свой расчетный лист, иронизирует:

- Наверное, тем не менее я хорошо работал, потому что есть премия - 34 рубля, и за мастерство насчитали 12 рублей. Вследствие низких зарплат мы неоднократно обращались к нашему руководству, но оно только обещает. Не знаю, по какой причине, но директора у нас надолго не задерживаются. Полгода поработают, и приходит новый.

- Как людям выжить? Я за месяц зарабатываю 44 рубля, то что я на работе тогда делаю? Сижу? А у кого семья, дети, кредиты ... Как жить? Сад, школа - заплати, - возмущается молодой отец.

- Мы не знаем, как нам выживать в этой ситуации за эти копейки. Так невозможно жить. Катастрофа полная. Руководство-то решает, какие-то собрания собирает, но от этого никакого толку нет, - добавляет работница.

- Вот мой прямой заработок за месяц - 64 рубля 17 копеек. Как прокормить семью, детей, когда я за общежитие плачу 110 рублей? Да, мне до прожиточного минимума добавляют, но на эти деньги можно прожить? Половину за общежитие отдаешь, плюс сад, школа. Объемы работы выполняешь большие, рвешь кишки, тяжелая работа - поднимать крышу. Кажется, мы должны зарабатывать нормально, но ничего не получаем. Я не знаю, как жить дальше. Вот и все, - растерянно говорит работник.

Дарейко Леонид, строитель со стажем, объясняет настроения в бригаде:

- Можно пойти к частнику, я видел объявление: принимает на работу строителей, обещает 25 рублей ежедневно. Выходит, за два дня я перекрыл свою месячную зарплату. Мне платили по 16 рублей, 32 рубля, 50 рублей, 40 рублей, последний месяц дали хорошо - аж 67 рублей прямого заработка, кажется. Частник будет платить 25 рублей в день, вот мы и думаем всей бригадой переходить, наверное, к частнику. Имею большой опыт работы: и Москву строил, и Минск строил, и где я только не был. И на севере был, и везде был в почете! Грамоты есть отовсюду, и с Витебского сельстроя также, что я - один из лучших работников. Опыт работы - огромный. У меня уже пенсия на плечах. Что я могу еще добавить?

Глава ремонтно-строительного участка Григорий Рейтер говорит, что как работают, так и получают. А мы, мол, оплачиваем по расценкам ЖКХ. Правда, на претензию людей объяснить, почему в соседних Бешенковичах работники подобной бригады ЖКХ получают в разы больше, он не смог.

Люди нервничали и не надеются на то, что им кто-то поможет. Но хрупкая надежда все же появилась: 23 августа на встрече в Витебском облисполкоме активистка БХД Елена Шабуня рассказала чиновникам о положении с выплатой зарплат в Сенненском ЖКХ. Вскоре представители облисполкома посетили Сенно, чтобы на месте разобраться с проблемой.