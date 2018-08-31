Очевидец рассказала об обстоятельствах убийства Захарченко 31.08.2018, 19:11

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Александр Захарченко

Взрыв в кафе в центре Донецка был слышен даже на окраине города.

Взрыв в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, был большой силы, рассказала РБК очевидец произошедшего Оксана.

«Взрыв произошел около 18 часов, он был довольно большой силы. Я слышала его на окраине Донецка», — рассказала собеседница РБК.

После взрыва Захарченко доставили в центральную городскую больницу, где он скончался. «У посетителей кафе, а также у журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва изымают флешки и другие электронные носители», — сообщила она.

Известно также, что в реанимации находится «министр доходов и сборов ДНР», зампред «Совета министров» непризнанной республики Александр Тимофеев.

«Сейчас в центре города все оцеплено, полиция, пожарная охрана, все перекрыт», — рассказала очевидец Оксана.

В штабе Операции объединенных силы Украины (ООС, бывшая АТО) заявили РБК, что пока не комментируют информацию о гибели Захарченко. «Звонки поступают, но пока прокомментировать не можем», — сказал представитель штаба.

Взрыв произошел в ресторане «Сепаратист» в центре Донецка близ резиденции главаря «ДНР». Кроме погибшего Захарченко и раненого Тимофеева пострадали еще два человека. Взрыв спровоцировал пожар.