Матеуш Моравецкий: Гданьская верфь — колыбель «Солидарности» 2 31.08.2018, 19:14

В Гданьске отметили годовщину создания «Солидарности» и представили проект модернизации верфи.

В Гданьске проходят торжества по случаю 38-й годовщины забастовок и создания профсоюза «Солидарность», передает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что работники верфи, объявившие в августе 1980 года забастовку, стояли на баррикадах свободы.

Премьер-министр принял участие в презентации проекта «Гданьская верфь 4.0. Новое начало». На острове Острув были представлены основные планы по дальнейшему развитию судостроительного завода. Премьер-министр сказал, что сегодня ничто не препятствует дальнейшему развитию верфи: «Мы можем объявить миру и этому городу, что Гданьская верфь входит в очередной этап своей жизни. Гданьская верфь — колыбель «Солидарности», являвшаяся нежеланным ребенком Третьей Республики, но сейчас она обрела шанс на очередной этап своего развития».

Проект под названием «Гданьская верфь 4.0. Новое начало» предполагает развитие судостроительной промышленности на острове Острув.

В осуществлении проекта принимают участие АО «Агентство развития промышленности», ООО «Поморская специальная экономическая зона» и АО «Гданьский судостроительный завод». Сотрудничество между ними предусматривает ускорение модернизации и возобновление судостроительной деятельности и привлечение новых инвесторов.

В июле 2018 года АО «Агентство развития промышленности» приобрело большую часть акций АО «Гданьский судостроительный завод» у украинского инвестора и таким образом стало 100-процентным владельцем предприятия.

Модернизированная часть верфи сейчас состоит из производственных цехов площадью 16,5 тысяч квадратных метров, производственно-станочных цехов площадью 11 тысяч квадратных метров и еще 4000 квадратных метров складских площадей.