Стал известен календарь БАТЭ в Лиге Европы

Стал известен календарь БАТЭ в Лиге Европы1
- 31.08.2018, 19:18
БАТЭ сыграет в Борисове с «Челси» в ноябре.
Стал известен календарь БАТЭ в групповом турнире Лиги Европы-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что подопечные Алексея Баги в рамках квартета L поспорят за одну из пары путевок в нокаут-раунд с английским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види».
20 сентября
«Види» – БАТЭ
ПАОК – «Челси»
4 октября
БАТЭ – ПАОК
«Челси» – «Види»
25 октября
«Челси» – БАТЭ
ПАОК – «Види»
8 ноября
БАТЭ – «Челси»
«Види» – ПАОК
29 ноября
БАТЭ – «Види»
«Челси» – ПАОК
13 декабря
ПАОК – БАТЭ
«Види» – «Челси»