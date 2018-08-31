Стал известен календарь БАТЭ в Лиге Европы 1 31.08.2018, 19:18

БАТЭ сыграет в Борисове с «Челси» в ноябре.

Стал известен календарь БАТЭ в групповом турнире Лиги Европы-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что подопечные Алексея Баги в рамках квартета L поспорят за одну из пары путевок в нокаут-раунд с английским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види».

20 сентября

«Види» – БАТЭ

ПАОК – «Челси»

4 октября

БАТЭ – ПАОК

«Челси» – «Види»

25 октября

«Челси» – БАТЭ

ПАОК – «Види»

8 ноября

БАТЭ – «Челси»

«Види» – ПАОК

29 ноября

БАТЭ – «Види»

«Челси» – ПАОК

13 декабря

ПАОК – БАТЭ

«Види» – «Челси»