На Триумфальной площади Москвы развернули баннер «Запрещается запрещать» 1 31.08.2018, 19:30

Активисты также разбросали листовки в защиту свободы собраний в России.

На Триумфальной площади в Москве полиция задержала шестерых активистов, которые вышли к памятнику Маяковскому с баннером «Запрещается запрещать» и зажгли файер, передает «Медуза».

Агентство сообщает, что задержанные выкрикивали лозунги, но не уточняет, какие.

Акцию устроили активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщается в паблике организации в «ВКонтакте». Согласно публикации, задержаны были семь человек.

В «Другой России» заявили, что активисты разбросали листовки в защиту свободы собраний в рамках «Стратегия-31».

«Запрещается запрещать» - лозунг студенческих волнений в Париже мая 1968 года. Приписывается актеру и журналисту Жану Янну.