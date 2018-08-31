От Беднова до Захарченко: полный список самых известных убитых главарей сепаратистов 31.08.2018, 19:36

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Подборка наиболее заметных полевых командиров террористов на Донбассе – убитых или умерших.

31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. "Гордон" собрал подборку наиболее заметных полевых командиров террористов на Донбассе – убитых или умерших.

1. Алексей Беднов, командир группировки "Бэтмен". Убит 1 января 2015 года в районе Лутугино.

Колонну автомобилей Беднова расстреляли из автоматического оружия, гранатометов и огнеметов. Вместе с командиром погибли пятеро боевиков из его отряда. Ответственность за ликвидацию Беднова взяло на себя руководство "ЛНР". "Власти" обвиняли Беднова в похищении людей и разбое. За два дня до смерти на него было заведено "уголовное дело". По заявлениям "МВД ЛНР", он отказался разоружаться и оказал вооруженное сопротивление.

2. Евгений Ищенко (Малыш), "народный мэр" Первомайска. Убит 23 января 2015 года в Первомайске.

Ищенко вместе с тремя россиянами, занимавшимися поставками помощи для боевиков, был расстрелян неизвестными.

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий возложил вину за убийство Малыша на украинскую ДРГ. Однако Ищенко был одним из противников самого Плотницкого – он неоднократно выступал с критикой руководства "ЛНР". Также Малыш был одним из полевых командиров, так называемых казаков, с которыми у членов "ЛНР" регулярно возникали конфликты из-за контроля над Луганской областью.

3. Роман Возник (Цыган), командир группировки "Мираж". Убит 26 марта 2015 года в Донецке.

Автомобиль Возника расстреляли неизвестные в центре Донецка на пересечении улиц Челюскинцев и Ватутина.

Экс-беркутовец Возник принимал активное участие в протестных митингах весной 2014 года в Донецке. После начала боевых действий воевал против Украины вместе с собственным батальоном. Затем решил заняться политикой, став членом "парламента Новороссии". В "ДНР" убийство Возника связали с украинскими спецслужбами и попыткой дестабилизировать ситуацию в "республике".

4. Алексей Мозговой, командир группировки "Призрак". Убит 23 мая 2015 года в районе села Михайловка Перевальского района.

Машину Мозгового остановили на трассе взрывным устройством и расстреляли из автоматического оружия. Помимо самого “комбата”, погибли также его пресс-секретарь, двое охранников и водитель, а также двое местных жителей, случайно оказавшихся на месте покушения.

Мозговой был одним из наиболее заметных и авторитетных полевых командиров в Луганской области. Обосновавшись в Алчевске, он не подчинялся руководству "ЛНР". В начале марта 2015 года на Мозгового было совершено покушение, однако в тот раз его лишь слегка ранило. Ответственность за убийство Мозгового взял на себя украинский партизанский отряд "Тени".

5. Павел Дремов, командир "первого казачьего полка имени Платова". Убит 12 декабря 2015 года в районе Первомайска.

В машине Дремова взорвалась заложенная взрывчатка в момент, когда он ехал на собственную свадьбу.

Дремов часто выступал с резкими высказываниями в адрес Игоря Плотницкого и угрожал обнародовать компромат на лидера "ЛНР", который якобы содержался у Дремова на флешке.

6. Евгений Жилин, лидер группировки "Оплот". Убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2.

Жилина застрелили в ресторане “Ветерок”, его спутник получил тяжелые ранения. Убийцы скрылись с места происшествия.

7. Геннадий Цыпкалов, "премьер-министр ЛНР". Найден повешенным 24 сентября 2016 года в Луганске.

Геннадий Цыпкалов весной 2014 года был заместителем лидера луганских боевиков Валерия Болотова и некоторое время руководил "республикой" после его бегства. В ноябре 2014 года он был назначен главой "совета министров ЛНР" и возглавлял так называемое правительство до декабря 2015 года.

Цыпкалов был найден мертвым через неделю после того, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий объявил его организатором попытки переворота. Один из боевиков "ЛНР", называвший себя "главой парламента ЛНР", Алексей Карякин, утверждал, что у Цыпкалова были "переломаны ребра, многочисленные гематомы, одна рука была разбита, разможжена". Карякин полагает, что Цыпкалова запытали до смерти.

8. Арсений Павлов (Моторола), командир группировки "Спарта". Убит 16 октября 2016 года в Донецке.

Моторола погиб от взрыва устройства, сработавшего в лифте многоэтажного дома, в котором он проживал. Вместе с ним был убит его охранник.

Павлов был одним из наиболее раскрученных в медиа командиров боевиков. Главарь "ДНР" Александр Захарченко сравнил его убийство с объявлением войны со стороны Украины. Похороны Павлова в Донецке превратились в массовое мероприятие. По делу об убийстве Мотролы "МГБ ДНР" задержало шестерых человек, якобы связанных с украинскими националистическими организациями.

9. Валерий Болотов, первый главарь группировки "ЛНР". Умер 27 января 2017 года в Москве.

Болотов скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа. Руководитель сепаратистского информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик заявил, что Болотову "внезапно стало плохо", когда он находился в своей квартире в Москве.

Валерия Болотова называли близким к экс-регионалу Александру Ефремову. Главарем группировки "ЛНР" он стал в апреле 2014 года, в самом начале сепаратистских выступлений на Донбассе. В августе того же года он заявил, что уходит в отставку из-за ранения. При этом в декабре прошлого года Болотов в интервью российскому агентству "Росбалт" заявил, что нынешний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий летом 2014 года саботировал его приказы, а батальон Плотницкого "Заря" в провокационных целях обстреливал Луганск.

10. Михаил Толстых (Гиви), главарь группировки "Сомали". Убит в Макеевке 8 февраля 2017 года.

Утром 8 февраля боевики сообщили, что Гиви погиб в Макеевке в результате взрыва в своем кабинете. "Минобороны ДНР" утверждает, что Толстых подорвали украинские спецслужбы.

Михаил Толстых – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.

В январе 2017 года Толстых участвовал в боях в районе Авдеевки, где был ранен.

11. Владимир Макович, первый "спикер парламента ДНР". Умер 12 марта 2017 года в Донецке

12 марта стало известно, что в Донецке в возрасте 54 лет умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович. В июле 2014 года он исполнял обязанности "главы Верховного совета ДНР", заменяя на этой должности Дениса Пушилина. 7 апреля 2014 года сепаратист впервые зачитал "декларацию о независимости ДНР". По предварительным данным, Макович умер из-за опухоли мозга.

12. Александр Захарченко, главарь группировки "ДНР". Умер 31 августа 2018 года в Донецке

31 августа российские СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение после взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. По подозрению в организации покушения боевики задержали "нескольких украинских диверсантов и связанных с ними лиц". Захарченко в мае 2014 года стал "военным комендантом Донецка", в августе того же года он сменил Александра Бородая на посту "председателя совета министров ДНР". После "выборов" 2 ноября 2014 года Захарченко стал "главой ДНР".