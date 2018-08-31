СБУ озвучила версии убийства Захарченко 31.08.2018, 20:03

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Главарь «ДНР» умер в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

В Службе безопасности Украины озвучили основные версии убийства главаря самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко.

В эфире «112.Украина» руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков, или ликвидирован спецслужбами России.

«Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков. В первую очередь связанным с перераспределением бизнеса. Мы также не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — заявил Гуськов.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила ТСН, что смерть Захарченко стала «результатом междоусобных войн».

Вечером 31 августа в ресторане «Сепаратист» в центре Донецка прогремел взрыв. Захарченко погиб, получил ранения. Ранен «министр доходов и сборов ДНР», зампред «Совета министров республики» Александр Тимофеев. Пострадали еще два человека.

Источник в «правительстве республики» сообщил РБК, что мощность взрывного устройства составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.