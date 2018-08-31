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«ДНР»: Донецк закрыт для въезда и выезда

  • 31.08.2018, 20:15
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Донецк «закрыт для въезда и выезда» в связи с убийством главаря «ДНР».

Донецк «закрыт для въезда и выезда» в связи с убийством главаря самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко, сообщили российским информагентствам в оперативном командовании «ДНР», передает РИА «Новости».

Ранее источники «Интерфакса» заявили о задержании по подозрению в убийстве Захарченко нескольких «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». В то же время источники российского пропагандистского издания Life утверждают, что в покушении подозревается один из охранников Захарченко, которому удалось скрыться.

В связи с гибелью Захарченко «ДНР» возбудили уголовное дело о теракте.

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Пострадали еще несколько человек, в том числе «глава министерства налогов и доходов ДНР» Александр Тимофеев.


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