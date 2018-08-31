УЕФА создаст третий еврокубок 31.08.2018, 20:25

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В турнире будут преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран.

УЕФА планирует создание третьего еврокубка. Так, с 2021 года, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проводиться еще один турнир, передает «Прессбол».

Он займет третье место в иерархии, в нем будут преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран.

Планируется, что с 2021 года в основной стадии Лиги чемпионов также будут принимать участие 32 команды, Лига Европы сократится с 48 до 32 команд, а в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба, информирует Bild.

Создание третьего турнира обусловлено тем, что УЕФА хочет предать Лиге Европы более высокую значимость, в то же время клубы, которые не могут пробиться в основные фазы еврокубков, смогут соревноваться между собой.