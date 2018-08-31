Вадим Иосуб: С больной экономикой государство не построишь 1 31.08.2018, 20:31

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Неверной экономической политикой Лукашенко может довести страну до состояния Венесуэлы.

31 августа Лукашенко сделал ряд кадровых назначений. Среди них выделяется назначение Максима Ермоловича новым министром финансов. Ведь в последнее время Лукашенко не критиковал финансовую сферу, публичных обвинений в адрес прежнего министра Владимира Амарина также не было.

Зачем же понадобилось менять министра финансов? "БП" побеседовал со старшим аналитиком Альпари Вадимом Иосубом.

- Исходя из напутствия, которое Лукашенко дал новому министру, какие задачи придется решать министерству финансов? Судя по всему, одна из главных задач – попытаться разрешить финансовые проблемы с Россией.

- Ни министр финансов, ни глава Нацбанка - никто из экономического блока ничего не сможет поделать с проблемами в России. Проблемы в России очевидны: санкции, которые будут только усиливаться, и не в силах белорусских министров их отменить.

Объективно: санкции будут, будут ужесточаться, российский рубль будет падать к доллару, весьма вероятно, что российский рубль будет падать и по отношению к белорусскому рублю. Реальное решение проблемы заключается в диверсификации рынков сбыта, диверсификации экспорта.

При этом надо подчеркнуть: не на словах, а на деле - говорят об этом уже минимум лет 10. На деле для выхода на другие рынки, например, на рынок Европы, необходимы те самые очень глубокие экономические реформы, которых глава государства не хочет.

- Может быть, Лукашенко имел в виду возникшие проблемы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), который не перечислил два последних транша кредита, судьбу нового кредита на миллиард долларов, который Минск запросил у Москвы на 2019 год?

- И снова мы возвращаемся к полномочиям. Похоже, отказ выделять транши может базироваться на серьезных политических противоречиях между Кремлем и Минском.

Но ЕФСР имеет полное формальное право отказать в траншах: не выполнена программа кредитования, в частности, по поводу приватизации, по поводу управления госпредприятиями, разделения функций государства как регулятора и собственника этих госпредприятий.

Опять мы упираемся в те самые структурные реформы, которые не проводятся, по сути, по указанию главы государства.

Можно на переговорах занять позицию: а давайте мы не будем выполнять важнейшие условия кредита, а вы нам все равно дадите денег. Может, глава государства ждет от министра прорыва по такой переговорной линии? Мне кажется, рассчитывать на это тяжело.

- Сегодня Лукашенко бросил лозунг "Экономика прежде всего". Но при этом говорил: "И на внешних финансовых рынках надо работать. Денег сейчас море и в Европе, и в Америке. Вы знаете, с каких рынков высвобождаются деньги. Надо просто шевелиться вместе с банкирами".

- Можно вернуться к недавнему тезису, высказанному Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", что он боится проблем в экономике. Новая фраза, наверное, вытекает из старой: строить государственность, отстаивать суверенитет – все глобальные вопросы существования страны невозможно решать при серьезных провалах в экономике.

Серьезные провалы, которые приводят к чрезвычайным кризисам, делают из страны failed states. Неверной экономической политикой можно довести страну до состояния Венесуэлы - страны, обладающей самыми крупными запасами нефти в мире.

С больной экономикой государство не построишь.