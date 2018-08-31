РБК: Захарченко в кафе «Сепар» поминал Кобзона 31.08.2018, 20:40

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Главарь «ДНР» также планировал поехать на похороны артиста и политика.

В пятницу днем главарь «ДНР» Александр Захарченко планировал выехать из Донецка, чтобы принять участие в похоронах Иосифа Кобзона, рассказал РБК источник в правительстве «Донецкой народной республики», информацию подтвердила знакомая главаря «республики».

«Накануне он говорил, что хочет вылететь в Москву, — сообщила знакомая, — его помощник также мне говорил, что Александр едет на север — так мы говорим, когда речь идет о поездке в Москву».

Знакомая главаря «ДНР» отметила, что не знает, почему он не улетел. По информации девушки, Захарченко и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, известный по прозвищу Ташкент, встретились в кафе, чтобы помянуть Кобзона. «Ташкент получил множественные осколочные ранения, и его друзья сказали, состояние его тяжелое», — сообщила девушка.

Также очевидцы рассказали РБК об усилении режима в Донецке. По словам очевидцев, выезд и въезд в Донецк перекрыли. «На всех ключевых перекрестках города стоят военнослужащие», — рассказал очевидец Павел. Источник в правительстве «ДНР» сообщил, что в городе изменено время комендантского часа.

«До сих пор комендантский час в городе начинался в час ночи, теперь начало перенесли на 11 часов вечера», — отметил он. По словам собеседника из «правительства», в боевую готовность приведены все воинские части Донецка, в усиленном режиме несения службы находятся все спецслужбы «республики». «В районе, где произошел взрыв спецслужбы глушат телефонную связь, это делается для того, чтобы избежать возможного взрыва дублирующего взрывного устройства», — отметил собеседник. Он отметил, что, по предварительной версии, в кафе сработало дистанционное устройство.