Беларусь закрывает посольство в Эфиопии 3 31.08.2018, 20:54

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Посольство Беларуси в Эфиопии прекращает выполнение консульских функций с 31 августа.

В связи с мероприятиями по закрытию загранучреждения с 31 августа посольство Беларуси в Эфиопии прекращает выполнение консульских функций.

Об этом говорится на сайте дипмисии.

В случае необходимости граждан просят обращаться в посольства Беларуси, находящиеся в близлежащих странах – Египте, Нигерии, ЮАР.

Также сообщается, что в скором времени планируется открытие посольства нашей страны в Кении. Информацию об этом можно будет получить на сайте министерства иностранных дел.