В «ДНР» назвали имя нового главаря «республики»
- 31.08.2018, 21:02
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Им стал уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников.
Исполнять обязанности главы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» будет «вице-премьер» Дмитрий Трапезников, сообщил РБК «депутат ДНР» Владислав Бриг.
Трапезников — уроженец Краснодара, но вскоре после рождения вместе с семьей переехал в Донецк. Там он в 2004 году окончил Государственную академию строительства и архитектуры. В 2001-2005 годах был менеджером футбольного клуба «Шахтер», затем работал в частных компаниях.