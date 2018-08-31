В Минске запретили праздновать 1 сентября 2 31.08.2018, 21:24

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1 сентября в Минске не будет семейного пикника «С «Белсатом» в новый школьный год».

В последний момент его отменил собственник помещения – производитель телевизоров «Горизонт».

Директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы припоминает, что раньше «Горизонт» позволял «Белсату» проводить там свои мероприятия. На этот раз представитель предприятия написал, что их не проинформировали, какое именно мероприятие будет проходить в помещении, и не представили документа, который бы подтверждал согласие городских властей на его проведение. Хотя согласно белорусскому законодательству, пикник не является массовым мероприятием. Администрация «Горизонта» добавила, что «Белсат» работает без аккредитации и нелегально использует свой товарный знак.

По словам Агнешки Ромашевской-Гузы, письмо с уведомлением об отмене пикника пришло так поздно, чтобы организаторы не смогли найти нового места. «Поражает факт, что это была абсолютно не политическая мероприятие, для детей. Мы планировали провести викторины, игры и концерт. Запрет такого мероприятия – это просто какая-то паранойя».

То, что «Белсату» напомнили об использовании нелегального товарного знака, доказывает: делом занялись власти высшего ранга, считает директор телеканала. При этом, организаторы даже не собирались использовать логотип телеканала, чтобы не помешать мероприятию. «Мы осознавали, что формально он в Беларуси запрещен», – подчеркнула Агнешка Ромашевская-Гузы.

По ее словам, отмена пикника вписывается в политику преследования СМИ белорусскими властями, которая развернулась с новой силой вначале года. Имеется в виду атака на журналистов портала TUT.by и негосударственного агентства «БелаПАН», а также на YouTube-блогеров: «Где-то было принято политическое решение сказать независимым СМИ: хватит этого «самовольства».

«Началось с наказания журналистов, которые с нами сотрудничают, огромное количество штрафов. Такова «дань», которую нас заставляют платить. Мы выходим в эфир в течение 11 лет, и никогда не было столько штрафов. В этом году мы их получили почти на $ 30 тыс»., – прибавляет Агнешка Ромашевская-Гузы.

Очередная проблема, с которой борется «Белсат», – это попытка удаления нашего главного YouTube-канала якобы за нарушение авторских прав. Речь идет о том, что журналисты использовали короткие фрагменты видео государственных белорусских телеканалов на правах цитаты (такая практика существует во всем мире). Белтелерадиокомпания добивается от YouTube удаления канала «Белсат News», на котором около 70 тыс. подписчиков. «Очевидно, это многим мешает», – считает директор «Белсата».

Агнешка Ромашевская-Гузы уверена: несмотря на преследования, «Белсат» будет работать дальше: «Мы выживем, потому что мы нужны зрителям. И они нас найдут. А мы найдем способ, как до них добраться».