Видеофакт: Как выглядит кафе, в котором взорвали Захарченко 31.08.2018, 21:13

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Фото: ria.ru

Главарь «ДНР» был убит в центре Донецка в кафе «Сепар».

Появились фото и видео кафе «Сепар» в центре Донецка, где 31 августа погиб главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко.

Как информирует ria.ru, в здании произошел взрыв (там неизвестными была заложена взрывчатка), Захарченко получил тяжелое ранение в голову, которое не было совместимо с жизнью, и умер.

Соболезнования по поводу смерти главаря сепаратистов выразил российский президент РФ Владимир Путин.