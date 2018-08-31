Медсестра из Гомеля заняла второе место на конкурсе «Краса Вселенной-2018» 2 31.08.2018, 21:43

1,041

Екатерина Дубровская

Соревновались девушки в онлайн-формате.

Белоруска Екатерина Дубровская стала вице-мисс российского конкурса «Краса Вселенной», сообщает kp.by.

В пятницу, 31 августа, жюри подвело итоги международного конкурса красавиц. Первое место досталось россиянке Ирине Сорокиной. А вот звание «Второй Красы» присвоили белоруске-гомельчанке Екатерине Дубровской. Бронзу получила красавица из Узбекистана Диана Шелкова.

Финал «Красы» в этом году проходил полностью в онлайн-формате, со следующего сезона, проект будет не традиционным конкурсом красоты, а фестивалем красоты и творчества.

Екатерине Дубровской 26 лет, ей не впервой участвовать в подобных соревнованиях. Два года назад, в 2017 году, гомельчанка она завоевала титул самой красивой девушки города Речица. В обычной жизни девушка работает операционной медсестрой.