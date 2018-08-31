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«Неман» победил в первом матче хоккейной Лиги чемпионов

  • 31.08.2018, 21:55

В стартовом матче гродненцы победили чешскую «Комету» - 4:2.

Гродненский "Неман" переиграл чешскую "Комету" на старте группового раунда хоккейной Лиги чемпионов со счетом 4:2, передает pressball.by.

Неман — Комета Брно — 4:2

Шайбы: 1:0 — Смуров (Савинов, Варивончик, 10.02). 2:0 — Елисеенко (24.01). 2:1 — Грушка (Горки, Кашпар, 27.59). 2:2 — Штенцел (Стронджала, 30.00). 3:2 — Смуров (Савинов, 38.04). 4:2 — Ал.Малявко (Смуров, 43.34).


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