Как в Минске подорожали цветы перед 1 сентября 1 31.08.2018, 22:17

Цветы — неизменный атрибут Дня знаний.

Перед 1 сентября раскупается огромное количество всевозможных цветов — роз, хризантем, гладиолусов и других. Оказалось, что вместе со спросом на этот товар в некоторых торговых точках подросли и цены на него. Tut.by изучил ассортимент в столичных цветочных магазинах и узнал, на сколько подорожали цветы перед 1 сентября.

Утром 31 августа в переходе возле железнодорожного вокзала, где много цветочных магазинчиков «ДорОрс», очередей нет. Продавцы поправляют товар на полках, готовятся к ажиотажу. Продаются здесь в основном розы разной длины, хризантемы и упакованные букеты из разных цветов. Розы высотой 30 сантиметров стоят по 1,2 рубля, 40 — 1,5. Самые высокие — 80−90 сантиметров, продают по 2,9 рубля. Букеты с различными зелеными веточками, мелкими белыми цветочками стоят и по 22 рубля, и по 25, и по 29 есть. Интересно, это уже с подорожанием, или цветы столько стоят обычно?

— Да, у нас цветы всегда перед праздниками немножко дорожают, — призналась молодая продавец одной из торговых точек с цветами. — На этот раз почти в два раза цена поднялась. К примеру, роза 60 сантиметров высотой стоила 1,3 рубля, а теперь 2,3. Но у нас не сейчас цены поднялись, а недели две назад.

Подорожание подтвердили и продавцы из соседнего цветочного киоска.

— У нас сейчас рекордно низкие цены на цветы, — говорит продавец. — Еще пару лет назад у нас роза стоила 4 рубля. А сейчас самая дорогая 2,9. Не знаю, почему так. Возможно, чтобы людям по карману цветы были цену снизили. Розы выращиваются в своем хозяйстве, поэтому цена не привязана к доллару. А хризантемы мы берем на фирме. Так вот за ветку цена была до 3 рублей. А перед праздниками стала 4,40. У нас немного где-то поднялись цены, но в сравнение с городом, где гвоздика стоит 2−2,5 рубля, а у нас розы дешевле, я считаю у нас вполне адекватные цены.

В еще одном магазине возле вокзала сказали, что у них цветы не дорожали.

— Розы у нас по 3,5 — 4,5 рубля за штуку. Кустовая роза по 4 рубля за ветку. Хризантема по 4,5 рубля, гвоздика по 2. Цены на букеты от 15 рублей, — перечисляет продавец. — У нас всегда они такие, то есть специально перед праздником никто цены не менял. Сейчас ажиотажа нет, но после обеда начнется.

В небольшом цветочном магазинчике в переходе на Партизанском проспекте видно что был привоз. В белых вазах стоят охапки свежих роз, хризантем и других цветов.

— А вы цены поднимали перед 1 сентября? — задаю прямой вопрос.

— Нет, у нас такие уже давно. Мы считаем, что праздник — это не повод повышать цены, — ответила продавец. — Поэтому у нас цветы не подорожали.

— Конечно подорожали! — вмешался в разговор вошедший в магазин покупатель. — Я здесь постоянный покупатель, у нас офис рядом. Еще две недели назад невысокие розы стоили здесь по 3 рубля за штуку, уже 3,5. Хризантемы на ветках были по 4 рубля, а теперь по 4,5. Альстромерии были по 3,5 рубля, а теперь 4,5. Гвоздики на 30 копеек стали дороже. Даже метр ленты упаковочной на 1 копейку подорожал. Цены подняли не сейчас, а с недели две назад.

— Но мы же сами цветы не выращиваем, а покупаем у поставщика. Если у него цены выросли, у нас они не могут стоять на месте, — попыталась оправдаться продавец, но, судя по всему, не убедила покупателя.

Практически во всех торговых точках с цветами, в которых мы побывали, одинаковый ассортимент — хризантемы, розы, гвоздики. За эксклюзивными вариантами мы отправились на Комаровский рынок.

Здесь куда больше вариантов и цены лояльнее. На прилавках стоят букеты из Статице (эти цветы еще называют кермек — прим.ред.), гомфрены, кроспедии, астр, гладиолусов, георгин и многих других цветов, названия которых сложно запомнить.

— У меня букеты из георгин стоят по 7 рублей. Они и были по такой цене. Никто здесь перед 1 сентября цены не поднимал, — утверждает одна из продавцов цветов. — Георгины всегда стоят по рублю за штуку, а в букете 7.

Хозяйка соседнего прилавка, на котором стоят симпатичные корзиночки с цветочными композициями, тоже сказала, что цены у нее не выросли.

— Корзинка с цветами стоит 20 рублей, — рассказывает женщина. — Я их делаю под заказ. Люди приходят ко мне и заказывают, а я выполняю к нужной дате. Корзинки на каждый день не нужны. Для них нужен определенный случай — юбилей, день рождения, то же 1 сентября.

Есть у продавца и обычные букеты из разных цветов. Цена — 3−4 рубля.

— Ко мне за цветами приходят одни и те же люди, как я подниму цены? — говорит женщина.- Сказать людям, что я сегодня по случаю праздника хочу на них нажиться, я не могу. Единственное, корзинки были у меня меньше по размеру и соответственно и продавала дешевле.

Еще у одного продавца замечаем симпатичные разноцветные астры. Штука стоит 40 копеек.

— Есть и букеты. Самые дорогие по 8 рублей, те, что поменьше, — 6. А самые скромные по 5 рублей, — перечисляет цены женщина.

Людей на рядах с цветами довольно много. Некоторые покупают сразу по 2−3 букета.

— У нас в семье двое школьников, — рассказывает мама с огромной охапкой цветов в руках. — Дочка в этом году в первый класс идет, а сын — в пятый. Поэтому и два букета. Здесь решила купить потому, что дешевле. В магазинах цветочных приличный букет от 25 рублей стоит. А здесь я за 20 рублей два купила.

Заглянули мы и в цветочные магазинчики на Комаровке. Набор цветов стандартный — розы по 2 и 4,5 рубля, хризантемы по 4, гвоздики по 2 рубля. Есть еще гортензия по 6 рублей.

— Не повышали мы цены, людей и так мало, — комментирует ситуацию с продажами продавец одного из магазинов. — Надеемся, что перед линейками покупателей станет больше.

В цветочном в переходе на станции метро Якуба Колоса за два дня до 1 сентября подорожания замечено не было. Розы по-прежнему стоили от 2 рублей, хризантемы по 4, букеты по 20−25 рублей.