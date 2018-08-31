В Донецке боевики массово задерживают людей из-за убийства Захарченко 31.08.2018, 22:20

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Боевики начали ходить по квартирам.

В оккупированном Донецке в связи с убийством главаря "ДНР" Александра Захарченко боевики начали массовое задержание людей. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас в город стягиваются войска, город полностью перекрыт. За последние 2 часа нам сообщили о 8 задержаниях, люди о своих родственниках. Задержания осуществлялись на бул. Пушкина, ул. Артема, Комсомольском проспекте, пл. Ленина, в районе Драмтеатра, просп. Гурова, ул. Университетской. То есть под гребенку метут всех. В городе сейчас силовики боятся дестабилизации, и от этого страдает гражданское население. Там сейчас подобие силового террора со стороны НВФ "ДНР", - сказал он.

По словам Лисянского, указанные улицы - это приблизительный обхват местности, где произошел взрыв. Также эти улицы перекрыты.

"В город стягиваются войска, спецслужбы "ДНР" еще запросили войска. Там уже есть информация, что по нескольким домам на бул. Пушкина пошли по квартирам. В беспорядке, который сейчас там творится в эту ночь, много людей могут лишиться жизни просто из-за того, что оказались не в то время, не в том месте. Поэтому мы эту информацию сообщили уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, и она уже связывается в том числе с дипломатическими миссиями по своим каналам, чтобы хоть как-то повлиять на данную ситуацию", - добавил он.

Кроме того, "представительство ДНР" в СЦКК сообщило, что "подразделения народной милиции" приведены в боевую готовность.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Российские СМИ также сообщили, что в результате взрыва погиб и "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Так называемые "правоохранители" самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов", которые, вероятно, причастны к покушению на Захарченко. Но в СБУ эту информацию не подтвердили.