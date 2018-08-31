Отток капитала из российских акций продолжается 16 недель 31.08.2018, 22:29

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Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов.

Фонды-нерезиденты распродают акции российский компаний и облигации правительства РФ практически без остановок с конца мая, передает finanz.ru.

Из последних 18 недель 16 завершились для рынка акций выводом иностранного капитала: на минувшей неделе он составил 30 млн долларов, сообщает в обзоре в пятницу БКС.

Бумаги распродают как фонды, специализированные исключительно на России, так и те, что покупают РФ "в пакете" с другими развивающимися рынками: первые забрали 10 млн долларов, вторые - 20.

Фонды, инвестирующие в российские облигации, вывели 5 млн долларов; отток с долгового рынка продолжается три недели подряд.

"Отток иностранного капитала происходит не только в России. Инвесторы уходят из Турции и Аргентины с не меньшей скоростью", - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

В целом фонды развивающихся рынков лишились 200 млн долларов клиентских средств за неделю, указывает БКС. Исключение составили азиатские фонды, получившие 463 млн долларов притока.

Несмотря на нарастающую угрозу эскалации торговой войны, инвесторов интересует в первую очередь Китай: в покупку акций КНР было вложено 588 млн долларов за неделю. "В России, помимо общей проблемы - сохранения системных рисков в экономике, существует также запрет на инвестирование в российские бумаги со стороны западных властей своим гражданам и компаниям", - отмечает Козловский.

Индекс МосБиржи, впрочем, растет: за неделю он прибавил 2,89%, рекордную с апреля величину, и завершил торги на отметке 2345,85 пункта, не дотянув лишь 1,4% до нового исторического максимума.

Индекс "поддерживают бумаги нефтегазового сектора, благодаря растущей нефти и слабому рублю, за счет которого еще больше растет их выручка (при конвертации рубля, естественно)", - отмечает Козловский: так, "Роснефть" подорожала на 1,77% за неделю, в процессе обновив исторический максимум на отметке 444,95 рубля за акцию.

Вниз рынок продолжают тянуть госбанки: акции Сбербанка в течение недели едва не обновили минимальные значения с августа прошлого года, а ВТБ котируется вблизи антирекорда с 2014 года.

Инвесторы фиксируют позиции из-за риска санкций, говорит Козловский: внесенный в сенат США законопроект требует запрета на операции с одним или несколькими крупнейшими госбанками, в числе которых, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ, Газпромбанк и Банк Москвы.

"В ближайшие недели оттоки из фондов акций, инвестирующих в Россию, снова усилятся, учитывая усиление волатильности на EM, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе", - отмечает замруководителя управления анализа рынка акций БКС Вячеслав Смольянинов.