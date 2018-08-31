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Спикер Госдумы РФ: Убийство Захарченко обнуляет Минские договоренности

  • 31.08.2018, 22:46
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Вячеслав Володин
Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

Об этом Вячеслав Володин заявил журналистам.

Убийство в Донецке главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей, считает спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом он заявил журналистам вечером 31 августа, сообщает "Интерфакс".

По его словам, случившееся является беспределом, "который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны".

Напомним, около 17.00 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка произошел взрыв. Погиб один человек – главарь группировки "ДНР" Захарченко. "Вице-премьер ДНР" Александр Тимофеев и еще один человек получили ранения.

Служба безопасности Украины подтвердила смерть Захарченко.

"Мы считаем это результатом междоусобных войн", – сказала спикер ведомства Елена Гитлянская.

СМИ сообщают, что главарь боевиков пришел в ресторан на поминки по скончавшемуся 30 августа российскому артисту Иосифу Кобзону.


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