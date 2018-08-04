закрыть
4 августа 2018, суббота, 8:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В России разбился вертолет: 18 погибших

  • 4.08.2018, 8:06
  • 1,184

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров.

В Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, погибли 18 человек. Об этом в субботу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту вертолета компании ЮТэйр находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что Ми-8 совершил жесткую посадку.

"В 10:20 местного времени (06:20 мск) в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, вертолет при крушении сгорел.

"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства. По его словам, при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных банков.


популярное за неделю

Мнение

Признание «агента Юли» – большой взрыв
Признание «агента Юли» – большой взрыв Геннадий Федынич
Визит под знаком Марса и дефолта
Визит под знаком Марса и дефолта Владимир Халип
«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип