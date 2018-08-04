Азаренко в слезах покинула корт на турнире в Сан-Хосе 4.08.2018, 8:30

Виктория Азаренко

Причиной снятия белоруски стала травма.

Белоруска Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) не доиграла четвертьфинальный матч против американки Даниэль Коллинз (№ 42 WTA) на турнире категории «Премьер» в Сан-Хосе с призовым фондом 733 000 долларов.

Фото: twitter.com/mubadalasvc

По ходу второго сета при счете 3:0 в пользу соперницы Виктория Азаренко покинула корт в слезах. Причиной снятия белоруски стала травма.

Признаки дискомфорта в самочувствии Виктории стали проявляться уже в первом гейме второго сета. Проиграв три гейма подряд, Азаренко получила медицинскую помощь, но боль в спине не позволила ей продолжить игру, пишет sport.tut.by.

Первую же партию за 72 минуты на тай-брейке выиграла Азаренко — 7:6 (7:4). Всего встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Азаренко — Коллинз — 7:6 (7:4), 0:3, отказ белоруски

Эйсы 0−2.

Двойные ошибки 7−4.

Попадание первой подачи 66% — 60%.

Выигрыш первой подачи 63% (26 из 41) — 61% (23 из 38).

Выигрыш второй подачи 38% (8 из 21) — 48% (12 из 25).

Реализация брейк-пойнтов 20% (2 из 10) — 50% (4 из 8).

Все выигранные очки 50% (62 из 125) — 63 (63 из 125).

Напомним, что в 1-м круге Виктория Азаренко обыграла украинку Катерину Бондаренко, а матче 1/8 финала без проблем одержала победу над 19-летней россиянкой Анной Блинковой (№ 101 WTA) — 6:1, 6:0.

Анна Блинкова стала соперницей белоруски из-за снятия 7-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы, отказавшейся от выступления на турнире из-за повреждения правой руки. Испанка была посеяна на турнире под 1-м номером. Место Мугурусы в основной сетке Анна Блинкова получила в качестве «лаки-лузера».

Соперница Виктории Азаренко по четвертьфиналу американка Даниэль Коллинз (№ 42 WTA) победила в 1/8 финала белоруску Веру Лапко (№ 69 WTA).

Виктория Азаренко становилась победительницей этого турнира в 2010 году. А в 2011 году она вместе с россиянкой Марией Кириленко выиграла титул в парном разряде.

С 1997 года турнир проводился в Стэнфорде, а в 2018 году был переведен в Сан-Хосе, получив нового титульного спонсора — саудовскую компанию Mubadala Investment.