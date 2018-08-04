Экономист: В этом году белорусский рубль упадет и не раз 3 4.08.2018, 8:41

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Источник: svoboda.org

За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.

Курс доллара вырос на 1,1% до 2,0136, евро подорожал на 0,5% до 2,3316, а курс российского рубля вырос на 0,4% до 3,1754. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,6%.

Курс доллара вырос более существенно, чем курс евро за счет того, что на международном рынке американская валюта укрепилась по отношению к европейской. По итогам очередного заседания, которое состоялось 1 августа, ФРС США подтвердила свои намерения повысить ключевую ставку в этом году еще два раза. Этот фактор оказал поддержку доллару, что проявилось и на нашем рынке, пишет экономист Жанна Кулакова на сайте select.by.

А вот российский рубль за неделю ослабел. Российская валюта лишилась факторов поддержки, который были актуальны последние несколько недель: налоговый период завершился, а дивидендные выплаты начинают работать в обратном направлении — нерезиденты активно конвертируют рубли в валюту.

Кроме того, дешевеет нефть, активы развивающихся стран теряют привлекательность на фоне дорогого доллара, геополитические риски остаются актуальными, что негативно сказывается на спросе на облигации федерального займа, а Минфин РФ объявил о намерениях выкупить в августе рекордный объем валюты. В совокупности все это спровоцировало падение рубля примерно на полпроцента и может продолжать давить на российскую валюту и на будущей неделе.

Примечательно, что курс российского рубля на нашем рынке вырос, несмотря на то, что на внешних рынках российский рубль падал. Не исключено, что период крепкого белорусского рубля по отношению к российскому завершается, и в перспективе ближайших месяцев курс российской валюты на нашем рынке будет возвращаться к отметке 3,4 независимо от того, что будет происходить на валютном рынке России.

Белорусский рубль за неделю упал ко всем трем валютам, входящим в корзину, и причин для этого предостаточно: слишком низкий курс российского рубля, высокая долговая нагрузка, быстрый рост реальных зарплат, низкие процентные ставки.

«С учетом всех обстоятельств, я полагаю, что такое повторится еще не раз. Думаю, что во втором полугодии в Беларуси будут постепенно расти курсы всех трех иностранных валют», - утверждает эксперт.