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ЧП на заводе «Кроноспан» в Сморгони: залповый выброс отходов, вся округа в опилках

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  • 4.08.2018, 9:03
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ФОто: shliah.by

Местные жители уже не первый год жалуются на завод.

В пятницу утром на работу с парковки сотрудники предприятия «Кроноспан» в Сморгони шли по ковру из мелких опилок, сообщает издание «Светлы шлях». В комках из пыли были все: трава, асфальт, авто...

Вскоре на место происшествия выехали сотрудники местного отделения Госинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

– Мы обнаружили древесноволокнистые отходы на территории рядом с агрегатным заводом и взяли образцы для анализа, – рассказал Дмитрий Пахомов, начальник горрайинспекции Сморгони.

На заводе подтвердили, что опилки, загрязнившие парковку, действительно – отходы от производства. А на внешней территории они оказались из-за недавнего ЧП. Накануне, на предприятии проводили пусконаладочные работы линии МДФ, произошел залповый выброс отходов, которые и засыпали парковку.

За загрязнение прилегающей территории руководство завода понесет административную ответственность.

Ранее сообщалось, что жители Сморгони протестуют против завода «Кроноспан».


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