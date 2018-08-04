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В Минске арестовали координатора «Европейской Беларуси» Максима Винярского

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  • 4.08.2018, 9:13
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Максим Винярский

Активиста арестовали утром возле дома.

Об этом сообщила сестра координатора «Европейской Беларуси» Алена Терешкова.

«В 8-30 утра Максима Винярского задержали возле дома с собакой. Позвонили на мой номер, сообщили, где стоять, чтобы забрать собаку. Через пять минут уехали, не дождавшись, Макс позвонил из машины: его куда-то везут с собакой. По словам милиции, «вводная изменилась». Милиционер, который звонил мне, не отвечает. Моя версия: его могут везти во Фрунзенский РУВД, потому что вчера был назначен суд,

Просьба всем: сегодня вахта «Европейской Беларуси» в Куропатах. Пожалуйста, придите хотя бы ненадолго. Захват неслучайно произошел в субботу. Возможно, придут и за другими активистами», - написала Алена Терешкова.


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